Журналисты объяснили причины политического кризиса в Южной Осетии

31 января 2021, 01:09

Президенту Южной Осетии Анатолию Бибилову не удается собрать парламент и возобновить работу всех ветвей власти, поскольку он игнорирует требования оппозиции и жителей республики, отметили опрошенные "Кавказским узлом" журналисты.

Как писал "Кавказский узел", 29 января депутаты от оппозиции сорвали инициированную президентом Южной Осетии внеочередную сессию парламента в третий раз. Бибилов пригрозил в случае бойкота "прямым обращением к народу". Оппозиция опасается, что если обеспечить кворум на сессии, в повестку включат дополнительные вопросы, изначально там не обозначенные. 29 января Бибилов пригрозил, что парламент будет распущен, если депутаты продолжат бойкотировать заседания, в ответ депутат Давид Санакоев сообщил, что парламентарии вернутся к работе сразу после того, как будут удовлетворены требования родных Инала Джабиева.

Акцию протеста на главной площади Цхинвала с 4 декабря 2020 года проводят родственники умершего после задержания Инала Джабиева и сочувствующие им активисты. Смерть Джабиева и вызванные ею протесты привели к политическому кризису в Южной Осетии - там бойкотируются заседания парламента, не принят бюджет на текущий год, не подтверждены полномочия правительства. Группа политиков, в том числе бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, в январе решили стать посредниками между властями и протестующими.

Власти Южной Осетии демонстрируют полное нежелание искать компромисс для решения сложившегося политического кризиса, считает журналист Мурат Гукемухов.

"Анатолий Бибилов позиционирует себя, как сильный политик, для которого любой компромисс, любые уступки - это непозволительное проявление слабости. Он демонстрировал это в прошлом году, когда парламентское большинство потребовало отставки двух министров - юстиции и МВД, как ответственных за избиение заключенных в цхинвальской тюрьме. Тогда депутатский корпус был полномочен отправить их в отставку, но им физически не позволили этого сделать. Подконтрольное президенту руководство парламента на протяжении двух месяцев не собирало сессии, а в кулуарах на депутатов оказывалось массированное давление. Сессию собрали только тогда, когда большинство стало меньшинством", - рассказал Гукемухов 30 января корреспонденту "Кавказского узла".

Собеседник отметил, что законодательство Южной Осетии не предусматривает возможность вынесения парламентом вотума недоверия генпрокурору. "Единственная возможность отправить его в отставку - если президент направит в парламент представление на генпрокурора. Но президент неоднократно заявлял, что ни при каких обстоятельствах он этого делать не будет. Кроме демонстрации характера в этом нет ничего рационального, потому что срок полномочий генпрокурора истекает в конце марта, вопрос идет о двух месяцах. Сам Анатолий Бибилов, будучи спикером парламента, тоже устраивал длительные "забастовки" президенту Леониду Тибилову. В 2017 году он принял бюджет лишь 10 февраля", – напомнил Гукемухов.

Журналист указал на обстоятельства, которые позволяют президенту инициировать роспуск парламента и предусмотренную Конституцией процедуру сложения полномочий. "Президент может распустить парламент по Конституции, если законодательное собрание будет уличено в пересмотре основ конституционного строя республики. И то в этом случае решение принимает Конституционный суд, который в Южной Осетии до сих пор не создан. Кроме этого никаких правовых механизмов роспуска парламента не существует. Поэтому есть только один способ распустить законодательное собрание, не нарушая закон – если фракция партии власти "Единая Осетия", подконтрольная Бибилову, сложит свои депутатские полномочия. Это самая многочисленная фракция – 16 из 34 мандатов, без них законодательное собрание остается без кворума", – отметил журналист.

Президент сосредоточил в своих руках полноту исполнительной власти и большинство в законодательном органе страны, на которое он имеет влияние, отметил журналист, добавив, что на противоположной стороне – 16 представителей депутатского корпуса и широкая общественная поддержка. "Президент возглавляет исполнительную власть, в его руках сосредоточены фактически все ресурсы государства. Его поддерживают силовики, которые при нем получили самые широкие неформальные привилегии. Он контролирует судебную систему: председатель ВС РЮО – его ближайший соратник, однопартиец Олеся Кочиева. Вполне понятно, что на его стороне генеральный прокуратур, чьей отставки добивается парламентская оппозиция. Его поддерживает большая часть парламента – 18 из 34 депутатов, включая председателя. Наконец, он контролирует материальные ресурсы. На противоположной стороне конфликта – 16 депутатов, у которых единственный ресурс влияния состоит в том, что без них не набирается кворум. Их поддерживает значительная часть югоосетинского общества, возможно, даже большинство – местные эксперты констатируют обрушение рейтингов президента и его партии после спровоцированных ими целой череды скандалов и политических кризисов", – отметил журналист.

По наблюдениям Гукемухова, сейчас власти пытаются склонить на свою сторону общественное мнение, направить его против оппозиции. "В правительственных СМИ появилась целая серия публикаций, где утверждается, что из-за того, что парламент не собирается, правительство не может поднять зарплаты бюджетникам, не может выделить деньги на борьбу с коронавирусом, пенсионерам не могут поднять пенсии и так далее. Как правило, эти ситуации создаются искусственно. Например, правительство реорганизует бюджетную организацию и выносит связанные с реорганизацией поправки в бюджет на утверждение в парламент. Но так как парламент не собирается, правительство приостанавливает выплату зарплат "по вине депутатов", – заключил Гукемухов.

Позиция Бибилова относительно протестов в Южной Осетии не изменится

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов не пойдет на уступки, о чем твердо заявлял своим оппонентам, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" политический редактор издания "ОсНова" Руслан Тотров.

"Как человеку, глубоко посвященному и с первого дня освещающему эту историю, мне было очевидно, что президент Южной Осетии не пойдет ни на какие уступки. В первый же вечер, когда в морге был найден мертвым Инал Джабиев, и в первый же вечер, когда на площадь вышла многотысячная акция протеста, и прозвучал совершенно четкий, консолидированный призыв отправить в отставку генпрокурора, Анатолий Бибилов сразу же сказал: "Нет". Это было четкое "нет", и ровно тогда я сказал публично, что эта позиция Бибилова не изменится", – заявил Руслан Тотров.

Группа политиков, в том числе бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, в январе решили стать посредниками между властями и протестующими. Посредники выработали пакет мер по нормализации общественно-политической ситуации в республике, сообщил 28 января "Спутник-Южная Осетия". В частности, они предложили создать Следственный комитет Южной Осетии как самостоятельный госорган, который будет заниматься расследованием преступлений, а также согласительную комиссию для выработки совместного решения по вопросу, связанному с предложением о досрочной отставке Джагаева.

Инициативную группу, выступающую от имени власти, журналист назвал "красивой бутафорией". "Да, это уважаемые люди в каких-то кругах. Но было очевидно, что единственное, что они хотят – это чтобы Джабиевы ушли с площади, а депутаты вернулись к исполнению своих обязанностей. Инициативная группа никак не может повлиять на президента. Они это прекрасно понимают, поэтому они готовы свои усилия сосредоточить в уговаривании женщин и депутатов. В свою очередь депутаты знают, что если они попадут в зал заседания, их просто обманут. В зале будет кворум, и даже если они встанут и в тот же момент, когда поймут, что происходит обман, покинут зал – это не будет уже иметь никакого значения, кворум зафиксирован, можно проводить голосование. И также для меня было очевидно, что депутаты не пойдут на такую встречу с Бибиловым, где им неизвестна повестка, которая им не сообщается. А главной задачей власти является – заманить эту группу из 14 депутатов в зал заседаний. Просчитав это, депутаты в зал не попали", – сказал Тотров.

Ранее группа депутатов парламент Южной Осетии направила обращение на имя вице-премьеру России Марата Хуснуллина, в котором заявила, что срок полномочий кабинета министров Южной Осетии истек в конце октября, в связи с чем любые контакты с этим органов власти нелегитимны.

Обращение депутатов к правительству другого государства о признании нелегитимными взаимоотношений с ним стало крайней мерой, с помощью которой депутаты Южной Осетии попытались обратить внимание на сложившуюся в стране чрезвычайную ситуацию, считает Руслан Тотров. "История с письмом в идеальном мире – вещь странная, и это неправильно. Но в ситуации, когда президент страны фактически держит в заложниках все свое население – я понимаю, что депутаты парламента Южной Осетии идут на какие-то отчаянные миры. На которые с точки зрения нормального политического функционирования так никто бы не пошел, потому что нельзя вовлекать в решение своих внутренних проблем иностранное государство. Но здесь речь о фактически не объявленном ЧП [...] Потому для меня письмо депутатов зампреду российского правительства – это еще одна возможность в лобовую подсветить кричащую проблему и гуманистическую катастрофу, которая с головой накрывает государство", – сказал Тотров.

В ситуации нынешней Южной Осетии распустить парламент невозможно, считает Тотров. "Равно как невозможно вынести этому же президенту вотум недоверия, запустить процедуру импичмента президенту со стороны народных избранников. Дело в том, что для обеих процедур необходима соответствующая резолюция Конституционного суда Южной Осетии, а суд этот уже 19 лет не могут сформировать четыре президента под предлогом того, что в государстве Алания попросту нет достаточного количества квалифицированных конституционных судей, то есть юристов высшей квалификации. Это, по оценке всех экспертов, с которыми я по этой теме общаюсь, является, безусловно, по большей части выдумкой. Это выгодно президенту, а сейчас выгодно и депутатам, которых нельзя разогнать. Сейчас президент Южной Осетии вместе со своими "заединщиками" пытается что-то придумать для того, чтобы каким-то образом нарушить сложившийся статус-кво. Как, например, если все депутаты партии власти "Единая Осетия", которые не представляют собой большинство, сложат дружно мандаты, то там может сложиться ситуация, при которой придется выбирать депутатов заново. Но тут надо четко говорить о конституционной процедуре, и на сегодняшний момент дать однозначного ответа на этот вопрос невозможно", – считает Тотров.

Журналист назвал элементом давления на общественное мнение кампанию по обвинению парламента республики в срыве финансовых обязательств перед бюджетниками и пенсионерами. "Это, безусловно, элемент оказания давления на депутатов парламента через общественные институты. Здесь нужно сказать, что у меня вообще нет ответа на вопрос [о продолжении контактов правительства России с правительством Южной Осетии]. [...] Конечно, очень странно, почему главный стратегический партнер – Российская Федерация – как бы в публичном пространстве этого не замечает, более того, продолжаются рабочие встречи. Есть Конституция Южной Осетии и Конституционный закон, где есть некоторые разногласия. Но в целом, если подойти к ситуации с точки зрения законодательства, то совершенно очевидно одно – 29 октября однозначно истек предельный срок пребывания на своем посту и.о. премьера Бекоева. Депутаты не хотели его назначать, увидев конфликт интересов и нарушение закона, поскольку одновременно с госслужбой Бекоев выполнял обязанности в коммерческой организации "Газпром Южная Осетия". Утверждать однозначно можно, что это правительство де-юре нелегитимно, и поэтому правительство РФ не выставляет публично Южной Осетии это обстоятельство. Но у нас нет оснований полагать, что этого не происходит кулуарно", - заключил Тотров.