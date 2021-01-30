Жительница Чечни публично покаялась за занятие колдовством

30 января 2021, 09:29

Силовики в Чечне задержали местную жительницу Шейму Махмуеву после жалобы соседей на оказание ею магических услуг. После беседы с богословом Адамом Эльжуркаевым, Махмуева заявила, что раскаивается в занятии оккультизмом, следует из сюжета телеканала ЧГТРК "Грозный". Часть пользователей Instagram сочла неуместным публичное порицание пожилой женщины.

Как сообщал "Кавказский узел", с июля 2019 года власти Чечни усилили преследование жителей, оказывающих оккультные услуги. Государственная телекомпания "Грозный" регулярно выпускает репортажи, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством. Так, 21 января правоохранители задержали пожилую жительница станицы Ассиновской за многолетнее занятие колдовством. Жители Чечни раскритиковали представителей властей за публичное порицание женщины.

Власти Чечни усилили преследование людей, оказывающих оккультные услуги, летом 2019 года. В частности, телекомпания "Грозный" регулярно публикует сюжеты, в которых местные жители раскаиваются в занятиях колдовством после воспитательной беседы с главным специалистом Центра исламской медицины Адамом Эльжуркаевым. Охоту на колдунов ведут и в других республиках Северного Кавказа, сообщил журналист Владимир Севриновский, опубликовавший в декабре 2020 года исследование о клиниках исламской медицины.

Чеченские силовики задержали жительницу, которая копировала заговоры и ритуалы из сериала. В доме у пожилой женщины обнаружены предметы, свидетельствующие о занятии оккультизмом. На ее инструментах для проведения ритуалов нашли арабские и чеченские надписи вперемешку с цитатами из Библии, сообщил ЧГТРК "Грозный" в сюжете, опубликованном в ночь на 29 января на странице телеканала в Instagram.

На кадрах видеоролика показаны главный специалист Центра Исламской медицины Адам Эльжуркаев, пожилая женщина, силовик и еще несколько мужчин. Богослов ведет профилактическую беседу с женщиной. Позже к встрече присоединилась еще одна пожилая женщина. "На встречу пришли и соседи, которые жаловались на Шейму Махмуеву. Это они сняли видео в качестве доказательства. Еще два года назад Шейма дала этой женщине яблоко, после которого ее здоровье начало подводить", – сказано в сюжете телеканала.

На кадрах видео также показано, как Махмуева перед богословом продемонстрировала навыки оккультизма. "Шейма Махмуева показала и рассказала, как она колдует при помощи камней и даже [может] предугадывать будущее", – сказано в сюжете.

Женщина отметила, что только благодаря Эльжуркаеву поняла, что была неправа. С этого момента все изменится, больше никакого колдовства, лжи и обмана, следует из видео. "Нет, нет и еще раз нет. Тысячу раз нет. Потому что я сама себя не уважала последнее время, когда я это делала. <…> А сейчас считаю я нет, это нехорошо", – ответила Шейма Махмуева на вопрос корреспондента ЧГТРК "Грозный" о том, продолжит ли она практиковать оккультизм.

В России практикуется уголовное преследование экстрасенсов и магов по обвинению в мошенничестве, но доказать мошеннический умысел в таких случаях бывает сложно, поэтому правоохранительные органы "не очень любят" подобные дела, сказал ранее "Кавказскому узлу" адвокат Абусупьян Гайтаев. "Тот, кого обвиняют в мошенничестве, может сказать, что он, допустим, обещал провести некий обряд, какую-то процедуру, за что и брал плату. Клиент добровольно согласился, но результат не был гарантирован договоренностями", — пояснил адвокат.

К 09.15 мск 30 января публикация на странице ЧГТРК "Грозный" в Instagram о задержании силовиками Шеймы Махмуевой набрала 142 118 просмотров и 1923 комментариев. Часть их авторов возмутилась публичными извинениями женщины.

"Ну неужели вы, современные люди, верите в 21-м веке в какое-то колдовство и занимаете на это эфирное время?" – задался вопросом пользователь gerdtnikola.

"Вообще не верю в эту ересь, поэтому смешно звучит, что она скопировала ритуалы с фильма", – выразил похожее мнение пользователь o.rybka_00.

"Блин, надоели! [Хватит] всякую чушь показывать, с ума посходили", – возмутилась gazievadjanna.

Оппоненты этого мнения потребовали наказать Махмуеву и жителей, которые обращаются за помощью к практикующим оккультизм. "Надо создать статью уголовного кодекса на таких и сажать за решетку", – заявил пользователь rafleziya_095.

"Если бы каждого колдуна казнили бы, то мне кажется что всех колдунов можно было бы истребить! Только смертная казнь остановит этих ведьм", – подчеркнул пользователь love_every_day28.

"Почему не показывают вместе с ней тех, кто к ним ходит? Если наказывали жестко, побоялись бы", – считает yakhaibragimova.

Подробнее о случаях принуждения к извинениям, которое с подачи Рамзана Кадырова практикуется и за пределами Чечни, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин" и в "Хронике публичных извинений на Кавказе".

Материалы о практике публичных покаяний "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".