Ремонтные работы на водопроводе в Буйнакске. Скриншот кадра видео на странице мэрии Буйнакска в Instagram. https://www.instagram.com/p/CKn_x52IXET/

30 января 2021, 03:13

Водоснабжение в Буйнакске восстановлено после аварии

Коммунальные службы устранили порыв на трубопроводе в Буйнакске, в результате которой без воды остались порядка 30 тысяч горожан, сообщила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 января произошел порыв трубы на участке водовода Чиркей-Буйнакск, подача питьевой воды в дома порядка 30 тысяч горожан была прекращена.

"Аварийно- восстановительные работы на водоводе Чиркей-Буйнакск завершены", - сообщила мэрия Буйнакска на своей странице в Instagram.

Подача воды горожанам восстановлена в полном объёме, говорится в сообщении.

Напомним, в середине января водоснабжение домов в Буйнакске было приостановлено на три дня, велась промывка и хлорирование водопровода в городе из-за массового отравления. Для жителей была организована раздача бутилированной воды. Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей. Их планируется заменить в рамках республиканской программы "Чистая вода", заявил тогда сотрудник мэрии. После инцидента по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей был задержан врио директора "Буйнакскводоканала", 22 января суд принял решение о его аресте.

Примечание:

"Жители Буйнакска обеспечены бесплатной водой на время санации водопровода", "Санитарная обработка улиц начата после массового отравления в Буйнакске", "Роспотребнадзор предупредил махачкалинцев об угрозе заражения от водопроводной воды".

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