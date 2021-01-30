Водоснабжение в Буйнакске восстановлено после аварии

30 января 2021, 03:13

Коммунальные службы устранили порыв на трубопроводе в Буйнакске, в результате которой без воды остались порядка 30 тысяч горожан, сообщила мэрия.

Как писал "Кавказский узел", утром 29 января произошел порыв трубы на участке водовода Чиркей-Буйнакск, подача питьевой воды в дома порядка 30 тысяч горожан была прекращена.

"Аварийно- восстановительные работы на водоводе Чиркей-Буйнакск завершены", - сообщила мэрия Буйнакска на своей странице в Instagram.

Подача воды горожанам восстановлена в полном объёме, говорится в сообщении.