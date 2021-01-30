30 января 2021, 03:13
Водоснабжение в Буйнакске восстановлено после аварии
Коммунальные службы устранили порыв на трубопроводе в Буйнакске, в результате которой без воды остались порядка 30 тысяч горожан, сообщила мэрия.
Как писал "Кавказский узел", утром 29 января произошел порыв трубы на участке водовода Чиркей-Буйнакск, подача питьевой воды в дома порядка 30 тысяч горожан была прекращена.
"Аварийно- восстановительные работы на водоводе Чиркей-Буйнакск завершены", - сообщила мэрия Буйнакска на своей странице в Instagram.
Подача воды горожанам восстановлена в полном объёме, говорится в сообщении.
Напомним, в середине января водоснабжение домов в Буйнакске было приостановлено на три дня, велась промывка и хлорирование водопровода в городе из-за массового отравления. Для жителей была организована раздача бутилированной воды. Мэрия Буйнакска проблемы с качеством воды объяснила изношенностью сетей. Их планируется заменить в рамках республиканской программы "Чистая вода", заявил тогда сотрудник мэрии. После инцидента по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей был задержан врио директора "Буйнакскводоканала", 22 января суд принял решение о его аресте.