Егор Лесных освобожден досрочно

30 января 2021, 02:13

Суд разрешил выйти на свободу досрочно уроженцу Волжского Егору Лесных, осужденному за избиение сотрудников Росгвардии на акции протеста в Москве в 2019 году.

Как писал "Кавказский узел", Егор Лесных 6 декабря 2019 года был приговорен к трем годам колонии, суд признал его виновным в нападении на сотрудника Росгвардии на акции протеста в Москве. Защита обжаловала приговор, указав, что активист защищал других участников акции протеста во время стычек с силовиками. В феврале 2020 года его приговор был оставлен в силе.

По версии обвинения, Лесных напал на сотрудника Росгвардии на акции протеста против отказа зарегистрировать оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму 27 июля 2019 года. Согласно официальным данным, всего на этой акции было задержано 1074 человека. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Лесных политзаключенным.

Волжский городской суд удовлетворил 29 января ходатайство об условно-досрочном освобождении Лесных, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Эльдар Гароз.

"На данный момент Лесных фактически отбыл больше половины срока – год и семь месяцев. Мы были за то, чтобы его отпустили, потому что у него были исключительно положительные характеристики, колония также не возражала. Никаких взысканий у него нет. Наоборот, в исправительном учреждении он получил образование - выучился на столяра-отделочника", - сказал адвокат.

По его словам, у потерпевших – двух сотрудников ОМОНа - никаких претензий к осужденному нет. "Их не было изначально, об этом они и раньше говорили в суде. Сейчас сотрудники свою позицию подтвердили. Прокурор возражал, сказал, что еще «подождал бы». Егор сказал, что поддерживает позицию защитника об условно-досрочном освобождении. Две организации прислали гарантийные письма, что берут его на работу, как только он выйдет", - рассказал Гароз.

Он также рассказал, что защита представила в суд характеристики Лесных, касающиеся его жизни до заключения под стражу. "В первую очередь, это документы, связанные со сдачей крови – он донор. Кроме того, у него больная мать", - пояснил Гароз.

Если решение суда никто не будет обжаловано, Лесных выйдет из колонии 9 февраля, отметил он. «Егор несколько лет жил в Москве, но сам он из Волжского. Думаю, пока он будет жить в Волжском», - сказал адвокат.

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