Жители Буйнакска остались без воды из-за аварии

29 января 2021, 23:59

Подача питьевой воды в дома порядка 30 тысяч жителей Буйнакска прекращена после прорыва трубопровода, сообщила мэрия.

По данным мэрии, порыв трубы произошел сегодня на одном из участков водовода Чиркей-Буйнакск.

"Под утро произошла крупная авария [...] на месте происшествия уже работают аварийные бригады МУП "Буйнакскводоканал" и УЖКХ", - говорится в сообщении на сайте администрации Буйнакска.

Без воды остались около 30 тысяч человек, сообщил со ссылкой на сотрудника пресс-службы мэрии ТАСС.

"Кавказский узел" также писал, что в середине января водоснабжение домов в Буйнакске было приостановлено на три дня для промывки и хлорирования водопровода в городе из-за массового отравления. Для жителей была организована раздача бутилированной воды. После инцидента по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей был задержан врио директора "Буйнакскводоканала", 22 января суд принял решение о его аресте.