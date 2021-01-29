Продлен арест обвиняемому в убийстве школьницы из Каспийска

29 января 2021, 23:17

Суд в Махачкале продлил почти на три месяца срок содержания по стражей жителю селения Леваши, обвиняемому в убийстве восьмилетней девочки.

Как писал "Кавказский узел", 18 октября 2020 года правоохранители задержали 36-летнего жителя дагестанского села Леваши, подозреваемого в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки, пропавшей более двух лет назад в Каспийске. Задержанный дал признательные показания, суд заключил его под стражу. По этому делу также проходят супруга арестованного сельчанина и еще один мужчина, сообщил "Кавказскому узлу" источник.

Восьмилетняя жительница Каспийска 29 июля 2018 года вышла в магазин и не вернулась. Спустя более чем месяц, 9 сентября, в городе был обнаружен мешок с останками ребенка. Экспертиза установила, что останки принадлежат пропавшей восьмилетней девочке.

Советский районный суд Махачкалы 28 января постановил продлить срок содержания под стражей жителю селения Леваши на два месяца и 19 суток, сообщил сегодня "Черновик". Обвиняемый останется под стражей до 18 апреля 2021 года, отметило издание.

На сайте Советского райсуда Махачкалы информации о продлении ареста обвиняемому по состоянию на 23.00 мск нет. Комментариев обвиняемого или его представителей относительно продления срока ареста не поступало.

Напомним, управление Следком по Дагестану в декабре 2020 года опубликовало на своем сайте видео допроса подозреваемого. На записи задержанный, лицо которого скрыто, рассказывает подробности преступления. В частности, он говорит, что на четвертый день после похищения девочки, второго числа, он принес ей еду, а она стала просить его позвонить родителям. Он пообещал ей, что позвонит родителям на следующий день, после чего, дождавшись, когда ребенок начнет есть, трижды ударил девочку по голове. Земляки убитой школьницы были разгневаны рассказом подозреваемого о деталях преступления.