Волгоградская полиция задержала координатора штаба Навального за агитацию

29 января 2021, 18:58

Агитация в спецприемнике стала причиной повторного задержания координатора волгоградского штаба Навального Евгения Кочегина, он вину не признает. Суд состоится в ближайшее время, сообщил сегодня адвокат.

Как писал "Кавказский узел", 22 января в Волгограде были задержаны глава местного штаба Навального Евгений Кочегин и активистка Мария Худоярова. Полицейские составили на них административные протоколы о нарушении порядка организации митинга. Позже суд назначил Кочегину и Худояровой по семь суток административного ареста. В день суда в съемной квартире Кочегина был проведен обыск по делу о хранении наркотиков, сам он был допрошен по делу в качестве свидетеля. Волгоградский областной суд 28 января оставил под стражей активистов штаба Навального Евгения Кочегина и Марию Худоярову, признанных виновными в организации акции в поддержку оппозиционера 23 января. Евгений Кочегин сегодня доставлен в полицию после освобождения из спецприемника, где он отбывал семь суток административного ареста, сообщил его адвокат.

Координатор Волгоградского штаба Навального Евгений Кочегин задержан за агитацию в условиях спецприемника, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" его адвокат Федор Куницкий.

"Сегодня в 14 часов 30 минут Кочегин на выходе из спецприемника в Дзержинском районе Волгограда вновь задержан сотрудниками полиции за совершение административного правонарушения. Ему вменяется в вину агитация 28 января в условиях спецприемника за несанкционированное массовое мероприятие в форме митинга", - отметил адвокат.

Задержанный был доставлен в отдел полиции N3 УМВД РФ по Волгограду, где составлен протокол. Материалы направлены в Дзержинский районный суд.

"Вину Кочегин не признает. Чувствует себя нормально. Дал подробные объяснения о своей невиновности", - сообщил Куницкий. Суд состоится в ближайшее время, добавил адвокат.

Волгоград - один из трех городов юга России, где продолжают работать региональные штабы Навального, открытые перед президентскими выборами 2018 года. Тогда команда Навального открыла 63 региональных штаба, в том числе в Астрахани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Ставрополе, указано в материале "Кавказского узла" "Волонтеры Навального: проплаченный пиар или новая политическая сила?".

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".