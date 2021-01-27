Бибилов выдвинул ультиматум оппозиционным депутатам

27 января 2021, 21:17

Депутаты от оппозиции сорвали инициированную президентом Южной Осетии внеочередную сессию парламента. Бибилов перенес заседание на 28 января и пригрозил в случае бойкота "прямым обращением к народу". Власти должны выполнить требования родственников Инала Джабиева, которые 55-й день протестуют в центре Цхинвала, настаивает оппозиция.

Как сообщал "Кавказский узел", родственники Инала Джабиева и сочувствующие им активисты с 4 декабря 2020 года проводят круглосуточную акцию протеста на главной площади Цхинвала, несмотря на морозы. Главным требованием протестующих является отставка генерального прокурора Южной Осетии. В январе вдова Инала Джабиева возглавила движение в защиту прав жителей Южной Осетии — "Закон. Справедливость. Инал Джабиев", цель которого состоит в восстановлении справедливости и законности в регионе.

Смерть Джабиева вызвала массовые протесты и привела к политическому кризису в Южной Осетии - там бойкотируются заседания парламента, не принят бюджет на текущий год, не подтверждены полномочия правительства. Группа политиков, в том числе бывшие президенты Южной Осетии Леонид Тибилов и Людвиг Чибиров, в январе решили стать посредниками между властями и протестующими. Несмотря на бойкот, президент Южной Осетии Анатолий Бибилов решил созвать сегодня внеочередную сессию парламента.

Бибилов озвучил угрозы в адрес депутатов

Сегодняшнее заседание началось с трехчасовым опозданием из-за переговоров президента и оппозиции. Бибилову не удалось убедить их в необходимости провести сессию. На заседание пришли только 17 депутатов из 34: четырнадцать от "Единой Осетии" и трое от партии "Единство народа". Проигнорировали сессию депутаты Коммунистической партии, Народной партии, партии "Ныхас" и фракции "За справедливость", которая объединяет депутатов от одномандатных округов.

Анатолий Бибилов заявил, что готовился сделать депутатам конкретные предложения по выходу из кризиса. "Депутаты проявили наплевательское отношение к своим полномочиям, к Конституции и чаяниям народа. И это не может остаться без реакции. В случае если завтра (28 января. - Прим. "Кавказского узла") депутаты не придут не внеочередную сессию, я оставляю за собой право выступить с обращением к народу Южной Осетии и оставляю за собой право действовать согласно своему обращению", - процитировал угрозы Бибилова корреспондент "Кавказского узла".

Депутаты оппозиционных фракций работают на разрушение конституционного строя и создают угрозу "распада республики", заявил президент. "В течение трех часов я вел переговоры с депутатами, и мне не удалось получить внятного и четкого объяснения их отказа участвовать в сессии. Считаю это безответственным шагом. Это абсолютное неуважение ко всем избирателям и президенту", - сказал Бибилов, обращаясь к тем депутатам, что пришли на сессию.

Президент отказался идти на уступки, заявила оппозиция

Депутат от партии "Ныхас" Зита Бесаева считает, что на сессию депутатов пытались заманить обманом. "Чтобы при запротоколированном кворуме присутствующих внести в повестку сессии вопросы, которые не были заранее анонсированы", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

К обсуждению путей выхода из кризиса оппозиционеры были готовы, утверждает Бесаева. "Когда нам сказали о внеочередной сессии, которую инициировал глава государства, воспользовавшись своим конституционным правом (статья 50, пункт 15 Конституции РЮО), мы подумали, что он готов к диалогу с нами. Изначально темой сессии было объявлено обсуждение сложившейся сложной общественно-политической ситуации. Но другими нашими коллегами была запланирована определенная повестка с конкретными вопросами, в том числе и по принятию бюджета. Эти вопросы пытались уже выносить на предыдущие сессии, которые также не состоялись. И сегодня нас хотели под предлогом диалога заманить на сессию. Мы были готовы к диалогу, но никак не к обсуждению других вопросов. Депутаты предлагали обсудить насущный вопрос и готовы идти на уступки, если и руководство республики пойдет на уступки", - пояснила Зита Бесаева.

По ее словам, Бибилов как раз не проявил готовность идти на уступки и категорически отказался отправить в отставку генерального прокурора республики Урузмага Джагаева. "Никто не умаляет права президента созывать сессию, но нигде не прописано, что мы должны на ней обязательно присутствовать", - добавила депутат. Она подчеркнула, что диалог необходим, но только направленный на поиск компромиссов. "У нас нелегитимное правительство. Согласно конституционным нормам, кабмин должен быть сформирован в двухмесячный срок после отставки правительства. Сегодня мы не увидели желания изменить ситуацию в республике", - сказала Бесаева.

Ситуация с принятием бюджета не столь и критична, как ее представляет исполнительная власть, заявила Зита Бесаева. "Такие прецеденты бывали, и не раз. В бытность Анатолия Ильича [Бибилова] спикером парламента он сам долгое время блокировал принятие бюджета. И не было задержек ни с выплатой пенсий, ни с выплатой заработных плат. Сегодня мои коллеги имеют куда больше оснований не выходить на сессии. Речь идет о защите прав человека. И бойкот депутатов - это крайняя мера, но по-другому мы никак не можем повлиять на ситуацию", - сказала Бесаева.

Из-за того, что бюджет не был принят вовремя, Южная Осетия лишилась более девяти миллионов рублей, которые Россия готова была предоставить для борьбы с коронавирусом, заявил ранее исполняющий обязанности главы Минздрава республики Георгий Тотчиев.

Акция протеста продолжается 55-й день

На Театральной площади Цхинвала продолжается акция протеста семьи Инала Джабиева. Ежедневно на площади собираются до 20 протестующих. Мать Инала Джабиева и его вдова находятся там практически постоянно, передал корреспондент "Кавказского узла".

"Иногда Оксана [Сотиева] уходит к детям, чтобы поухаживать за ними. Тогда на площади остается мать Инала. Одна из них всегда здесь. Они не покидают эту площадь. Об этой трагедии уже везде говорят, все знают этих женщин как самоотверженных граждан. Мы не знаем, какими будут результаты этой акции, но знаем, что рядом с ними надо находиться, поддерживать их", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" активистка Марина.

По вечерам женщины сидят под тентом у газовых обогревателей. "У многих мы вызываем раздражение. Многие нам искренне сочувствуют и разделяют позицию Майи [Джабиевой] и Оксаны [Сотиевой]. Каждый поступает так, как считает нужным. Многие боятся потерять работу, если выйдут открыто на акцию протеста. Может, этим и объясняется малочисленность протестующих. Если бы нас было больше в разы, то уверена, что внимание [властей] бы было серьезнее", - заявила корреспонденту участница акции Зарина.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Цхинвале было +10, без осадков, ветер дул со скоростью 6 метров в секунду. Ночью похолодает до -3, но осадков также не ожидается. До конца января прогнозируется положительная температура днем, ночью температура не будет ниже -3. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Активисты все еще ожидают от инициативной группы политиков итогов проведенных ими переговоров. Пока никакого заявления инициативная группа не публиковала.