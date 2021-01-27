Сброс грязных сточных вод в Каспийское море выявлен в Махачкале

27 января 2021, 21:45

Сброс канализационных сточных вод в Каспийское море зафиксирован в районе Махачкалинского судоремонтного завода, сообщила прокуратура, оценив ущерб от загрязнения в 21 миллион рублей.

В водоохраной зоне в Кировском районе Махачкалы были обнаружены нефункционирующие очистные сооружения, в которые сливаются неочищенные сточные воды. Из этих сооружений стоки сбрасываются через бетонные трубы в море, сообщила сегодня прокуратура Дагестана.

"Согласно расчету, вред, нанесенный Каспийскому морю, составил более 21 млн рублей. По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 252 УК РФ (загрязнение морской среды)", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" писал ,что в сентябре 2019 года жители Дагестана рассказали Путину о проблемах горных сел и загрязнении Каспия. В частности, они пожаловались на очистные сооружения в Махачкале, плохая работа которых приводит к загрязнению Каспийского моря. Президент пообещал тогда обсудить с Минфином подрядчика для модернизации очистных сооружений.