Волонтеры приступили к уборке улиц Степанакерта

24 января 2021, 20:53

Группа волонтеров организовала акции по уборке улиц Степанакерта после завершения очистки города от неразорвавшихся снарядов. Небольшая группа добровольцев не в силах очистить город, мэрии следует подумать над тем, как привлечь к решению городских проблем большее число людей, считают жители города.

Как писал "Кавказский узел", в столице Нагорного Карабаха обезврежены десятки тысяч неразорвавшихся снарядов, но работы по разминированию в зоне конфликта могут растянуться на 20 лет, заявил 3 января директор Центра гуманитарного разминирования.

Общее число жителей Нагорного Карабаха, вернувшихся домой после окончания военных действий, возросло до 50 658, сообщило Минобороны России. Минобороны России учитывает не всех беженцев. Около 30 тысяч из них приехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Группа волонтеров провела 23 января акцию по уборке улиц Степанакерта и очистке тротуаров ото льда, волонтеры работали около пяти часов. Инициатором акции стала общественный деятель, преподаватель джаз-вокала в музыкальном колледже Степанакерта Лилит Аванесян, привлекая добровольцев через Facebook. По ее словам, она написала в социальной сети о своей инициативе "проводить еженедельный субботник".

"На мое объявление в соцсети откликаются многие – более 30 человек, но пришли 10 человек. На сегодняшний субботник, 23 января, пришли 12 человек, половина из которых, как и в прошлый раз, мои студенты", - заметила Аванесян.

Она отметила, что ее инициатива единственная, но выразила надежду, что "молодежные общественные организации или просто активисты, не будут безразличны к облику столицы". "Мы каждую субботу будем проводить субботник. И я надеюсь, что к нам присоединятся все больше молодых людей. Необходимо избавиться от мысли, что все должно делать государство или сотрудники саночистки. Люди должны понимать, что сейчас в Степанакерте послевоенная ситуация, здесь находится большое количество беженцев, и сотрудникам саночистки нужна помощь. Кроме того, возможно, многие увидят, как мы стараемся, убираем, перестанут разбрасывать мусор, а выбросят в специальную урну для мусора, которых предостаточно установлен", - сказала активистка.

До войны Степанакерт был чистым городом, сообщила Аванесян. "10 ноября, когда я приехала в Степанакерт, то застала свой любимый город запущенным - у нас никогда не было такого, чтобы на улицах валялся мусор, особенно в центральных частях города. Мне было очень больно. Уже тогда зародилась мысль, что нашей мэрии нужна помощь. Но мэрия и спасательная служба не разрешали нам начать субботники в ноябре, посоветовав подождать, пока город будет очищен от неразорвавшихся снарядов. Лишь получив разрешение, мы приступили к субботникам", - рассказала Аванесян.

Она отметила, что собранный мусор увозят машины жилищно-коммунальных служб. "Это уже наша вторая акция. 16 января мы более шести часов проводили очистительные работы на стадионе столицы, который сильно пострадал во время бомбежек. Администрация стадиона выразила нам благодарность. Также в этот день мы очистили территорию вокруг нашего колледжа. 23 января мы решили, что кроме сбора мусора, необходимо очистить от гололеда тротуары. Потому что буквально вчера я увидела, как поскользнулась женщина. Как и в прошлый раз мэрия Степанакерта пошла нам навстречу, предоставив лопаты и соль для дорог", - сказала Лилит Аванесян корреспонденту "Кавказского узла".

В Степанакерте было обнаружено более 8 тысяч невзорвавшихся боеприпасов

Можно сказать, что Степанакерт очищен от невзорвавшихся снарядов, кроме тех частных домов, жители которых еще не вернулись, сообщил руководитель отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Возможно, вокруг территории этих домов, в садах или самих домах еще остаются невзорвавшиеся боеприпасы, которые нами не были замечены", - отметил он. "Когда приедут хозяева домов, предварительно эта территория будет изучена спасательной службой, после чего будет дано разрешение на проживание", - добавил представитель Госслужбы по ЧС.

"Всего в Степанакерте было обнаружено более 8 тысяч невзорвавшихся боеприпасов. Это ракетные, кассетные и ударные бомбы и минометные снаряды", - сообщил Тадевосян. Хотя Степанакерт очищен от снарядов, волонтерам следует быть внимательными при уборке мусора , отметил он. "Мы рекомендуем волонтерам быть внимательными и не выходить за пределы города во время уборки", - рассказал Тадевосян корреспонденту "Кавказского узла".

Инициатива волонтеров вызвал отклик у жителей города

В Степанакерте ощущается нехватка рабочей силы, отметил сотрудник мэрии. "Имеющихся человеческих ресурсов недостаточно для решения насущных проблем столицы. Часть техники либо осталась под контролем Азербайджана, либо находится в аварийном состоянии. В результате войны парк машин и тракторов мэрии требует серьезного пополнения. Но все эти проблемы со временем будут устранены", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Объявление об уборке жительница Степанакерта Алла Хачатрян увидела в социальной сети. "Я подумала, зачем мне сидеть дома в субботний день, когда можно сделать что-то полезное. Потому присоединилась к ребятам. Я хорошо понимаю, что сотрудники саночистки не успевают. Я бы вообще посоветовала бы мэрии не ждать добровольцев, а организовать бы всеобщий субботник – например, после снегопада, привлечь людей для очистки тротуаров, а автомобилистов – дорог", - сказала она.

Студенты музыкального колледжа Эмиль Аванесян и Дина Аветисян участвуют в акции во второй раз, и "готовы каждую субботу быть волонтерами, чтоб сделать что-то хорошее для своего города". "Но меня удивляет то, что в Facebook отозвались и поддержали много людей, а пришли единицы", - поделилась Дина Аветисян.

В ходе работы волонтеров в одном из скверов Степанакерта прохожие в целом одобрили инициативу молодых людей, но также выразили мнение, что правительство должно обратить внимание на проблемы ЖКХ и уборки улиц. "Я лично не стал бы участвовать, держа лопату или веник. Пусть лучше правительство увеличит штаты и финансирование, раз есть проблемы", - заявил прохожий, представившись Эдуардом Саакяном.

Волонтеры делают хорошее дело, но их мало, отметила Анжела Аванесян. "Разве десяток молодых людей смогут очистить все тротуары от люда или мусора? Надо ввести другие правила и меры. Например, мэрия должна раздать всем хотя бы соль против льда - жильцам домов, владельцам магазинов – пусть очищают и разбрасывают. Можно ввести штрафы за выброс мусора в неположенном месте. То есть, всеми способами привлечь общественность", - считает она.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информация об осеннем обострении карабахского конфликта собрана в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" размещает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".