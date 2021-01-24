Оппозиционер задержан в Ереване после автопробега против Пашиняна

24 января 2021, 15:15

Сторонники оппозиции провели сегодня автопробег по центральным улицам Еревана, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна. После акции полицейские задержали представителя "Отечества" Бабкена Арутюняна.

Как писал "Кавказский узел", в ноябре 2020 года, после подписания мирного соглашения с Азербайджаном, в Армении начались акции протеста. Сторонники оппозиции потребовали отставки подписавшего договор Никола Пашиняна с поста главы кабмина. В частности, неделю назад, 17 января, активисты провели автопробег по улицам Еревана, требуя отставки премьера.

Несколько десятков сторонников оппозиции провели сегодня в Ереване автопробег с требованием отставки премьер-министра, пишет "Sputnik-Армения".

По данным издания, автомобили, на которых были закреплены постеры с портретом Пашиняна и надписями "Предатель", проехали по центральным улицам города к площади Республики. Дежурившие на месте полицейские не разрешили провести акцию на площади, предложив объехать ее.

Автопробег завершился на площади Республики, после чего полицейские задержали члена партии "Айреник" ("Отечество") Бабкена Арутюняна, сообщает News.am.

Как уточнил пресс-секретарь партии "Айреник" Сос Акопян, его однопартийца задержали за участие в автопробеге. "За участие в «Автопробеге достоинства» [...] был подвергнут приводу в центральный отдел полиции член партии «Айреник» Бабкен Арутюнян", - приводит слова Акопяна издание.

Ранее Никол Пашинян заявил, что не желает оставлять свой пост, но через полтора месяца протестов согласился провести досрочные парламентские выборы. Оппозиция назвала готовность пойти на внеочередные выборы парламента результатом акций протеста.

Напомним, Пашиняна попросили уйти в отставку также президент Армении и католикос всех армян Гарегин Второй. Деятели культуры и искусства, создавшие движение "Глас Отечества", призвали армянское общество объединиться для отставки Пашиняна и его команды. Оппозиция в Армении недостаточно сильна, чтобы вынудить Никола Пашиняна уйти в отставку, а при обсуждении внеочередных парламентских выборов возникло много разногласий среди оппозиционеров, указали опрошенные "Кавказским узлом" армянские политологи.

Никол Пашинян пришел к власти на волне массовых протестов весны 2018 года, говорится в биографической справке о политике, подготовленной "Кавказским узлом". Подробнее о "бархатной революции" можно узнать из хроники "Кавказского узла" "Как Пашинян идет к власти: вехи "бархатной революции".

Об обострении карабахского конфликта осенью 2020 года можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".