Задержанные в Сочи пожаловались на нарушения своих прав

24 января 2021, 04:32

Восемь сочинцев, которые были задержаны на акции в поддержку Алексея Навального, пожаловались, что более 12 часов им не дают поесть и попить, они не могут вызвать "скорую" и обратиться за помощью к адвокатам.

Как писал "Кавказский узел", 23 января по всей России, в том числе в городах юга страны, прошли акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. В шествии сторонников Навального в Краснодаре приняли участие несколько тысяч человек, акции прошли также в Ейске, Новороссийске, Геленджике, Армавире. Десятки активистов в Сочи задержаны без объяснения причин. Одному из задержанных после избиения потребовалась помощь врачей.

Протесты сопровождались задержаниями, которые проводились и накануне. Так, координатор краснодарского штаба Анастасия Панченко 22 января получила 10 суток ареста. Тогда же задержали и адвоката Михаила Беньяша, который обещал защищать участников протестных акций и призывал к этому своих коллег. Других активистов силовики предупредили об ответственности за проведение несанкционированного митинга, лидер партии "Яблоко" в Краснодарском крае Ирэн Ильенкова расценила это как давление на оппозицию. Студенты университета в Краснодаре также получили предупреждения о возможном отчислении в случае участия в протестах. В некоторых городских школах Краснодара 23 января объявлено учебным днем.

Задержанные днем в Сочи на площади Флага, где проходила акция в поддержку Алексея Навального, Валерий Гурьев, Мелик Пагосян, Валерий Широков, Шах Гусейн Насиров, Амиран Углава, Николай Габов, Александр Петрухно и еще один активист, имя которого пока неизвестно, до сих пор находятся в райотделе. Об этом сами активисты сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в 02.50 мск сегодня, 24 января.

По их словам, уже почти 12 часов они находятся либо в неотапливаемых помещениях либо на улице, им не дают еду и воду и не сообщают причины задержания.

Адвокаты Александр Попков и Сергей Костюк, которые оказывают юридическую помощь задержанных 23 января, подтвердили корреспонденту "Кавказского узла" слова задержанных. «Отказ в предоставлении воды и возможности доступа к туалету рассматривается европейским судом как пытки», - сказал Александр Попков.

Валерий Гурьев рассказал корреспонденту "Кавказского узла" по телефону обстоятельства задержания. "Нас восемь человек задержали без всяких оснований на улице Навагинская и посадили в один автобус. Никто из нас ничего противоправного не совершал. Нас доставили в отдел на Макаренко, где мы простояли почти 10 часов во дворе на морозе в легкой одежде, так как днем было тепло, и люди были легко одеты", - рассказал он.

По его словам, они попросили сотрудников правоохранительных органов, чтобы им разрешили сходить в магазин и купить еды и воды, но им отказали. "Людям реально плохо, и мне тоже", - добавил он.

По его словам, вызвать скорую помощь также не удалось. "Потом нас повезли зачем-то в другой отдел на Горького. Мы сидим здесь уже два часа. Нас не опрашивают, тоже не кормят и не дают воды. Люди измученные, голодные, замерзшие [...] Нам нужны адвокаты, но полиция и в адвокатах нам отказала», - рассказал Гурьев.

По словам адвоката Александра Попкова, 23 января в Сочи были задержаны около 100 человек, порядка 70 из них были отпущены через четыре-пять часов. Остальные - около 30 человек - развезены по разным отделениям. «В основном вменяют всем одну и ту же статью 20.2.2 КоАП РФ (организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка, санкции статьи предусматривают штраф до миллиона рублей). Мы с Костюком не успеваем добираться с одного отдела в другой для оказания помощи людям", - рассказал Попков.

По его словам, кормить задержанных обязаны не позже, чем через четыре часа задержания. "На более поздний срок должны обеспечить горячим питанием, а пить должны давать по первому требованию. Также должен соблюдаться температурный режим и санитарные условия содержания", - добавил адвокат.

Комментариями сотрудников правоохранительных органов относительно заявления задержанных и адвокатов "Кавказский узел" пока не располагает.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".