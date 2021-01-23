Акция протеста перед зданием секции российских интересов посольства Швейцарии в Тбилиси 23.01.2021, фото Беслана Кмузова

23 января 2021, 22:36

Свыше 80 человек в Тбилиси поддержали российских политзаключенных

Акция в поддержку Навального в Тбилиси перед зданием секции российских интересов посольства Швейцарии в Тбилиси прошла без эксцессов. Участники акции требовали не только освободить Алексея Навального, но и выступили в поддержку российских политзаключенных.

Перед секцией российских интересов посольства Швейцарии в Тбилиси собрались сегодня от 80 до 100 человек. "При том, что свое желание выразили прийти 300 человек, это неплохой показатель, потому что далеко не все, отметившиеся в Facebook, могут на самом деле прийти к посольству”, - рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  политолог Егор Куроптев

Выразить свою позицию должен каждый уважающий себя россиянин, считает участница акции Анна. "Столько политических заключенных, это совершенно неадекватно - мы живем в 21 веке, это ненормально. Я сегодня стою за свободу Алексея Навального и моих коллег по Фонду борьбы с  коррупцией*", - заявила она. 

26 марта 2019 года жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста в Магасе. Утром 27 марта произошли стычки протестующих с силовиками. С начала апреля того же года в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. К концу сентября вступили в силу приговоры 25 из 44 обвиняемых в столкновениях с силовиками. Дело семи лидеров протеста в Ингушетии, которых обвиняют в создании экстремистского сообщества, рассматривается с 24 ноября 2020 года в Ессентукском городском суде в Ставропольском крае. Правозащитный центр "Мемориал"* признал всех семерых обвиняемых политзаключенными. Мартин Кочесоко - активист, журналист, учредитель и председатель общественной организации "Хабзэ", сопредседатель Демократического конгресса народов России. 7 июня 2019 года задержан по подозрению в хранении наркотиков.  С 17 августа 2020 года  в Кабардино-Балкарии идут судебные слушания по его делу.

На  вопрос, касается ли этот протест также ингушских активистов и Мартина Кочесоко,  блогер Николай Левшиц ответил, что вопросы всех политзаключенных затрагиваются на этом митинге. Кроме дела Навального есть и другие дела, в которых страдают невинные люди, однако это не стало поводом для протестов из-за низкой осведомленности людей. “В первую очередь, конечно, протест связан с расследованием Навального из-за значимости - президент Путин гораздо более известное в мире лицо", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла". 

Он отметил, что легитимность власти и уровень коррупции - пересекающиеся понятия. "Если основой власти являются коррупция и воровство, то  конечно, власть нелегитимна", подчеркнул блогер. По его мнению, Путин утратил легитимность, когда пошел на третий срок. "После  попрания Конституции, которое произошло в прошлом году, Путин утратил остатки легитимности", - заявил Левшиц.

В России практически не осталось свободных СМИ, заявил Антон из Ставропольского края. "Наличие журналистского удостоверения не дает возможности осуществлять свою деятельность”, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла". 

Участники акции протеста собрались выразить поддержку не только Навальному, но и всем политзаключенным, которые лишены свободы незаконно, заявили студентки журфака в университете Джавахишвили, гражданки России София и Анна. Они отметили, что также выступают против "карманных судов". "Мы учимся на факультете журналистики, и мы первые должны участвовать в таких общественных движениях”, - заявили они.  

Жители России не должны опасаться выражать свою позицию из-за угроз силовиков, заявила Наталья Черкас. "Больше всего возмущает отсутствие здравого смысла. Я помню, как в 2011 году мы выходили на Болотную площадь и ничего не боялись. Не было памяток - что взять с собой, как вас искать. В позапрошлом году, когда меня отговаривали выходить на акции, то говорили в первую очередь о том, что могут проломить голову, задержать. Это не вяжется с представлениями о той стране, в которой мне хотелось бы жить. Поэтому я живу уже больше года в  Грузии - мне здесь лучше дышится. Но я хочу чтобы никто не угрожал моему сыну дубинкой, если он захочет выйти в защиту своих прав в Москве, где он прописан". - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла". 

Митинг продлился с 15:00 (14:00 мск) до 19:00 (18:00 мск). На митинге присутствовали полицейские Патрульной полиции и службы ведомственной охраны, охраняющие здание зоны российских интересов Швейцарского посольства. Во время митинга не было эксцессов, однако полиция очень плотно опекала митингующих, не позволяя выйти на проезжую часть. Корреспондент "Кавказского узла" заметил 20 случаев, когда полиция требовала демонстрантов зайти на тротуар. 

17 января Алексея Навального, прилетевшего из Берлина в Москву, задержали в аэропорту Шереметьево. Химкинский городской суд арестовал 18 января оппозиционера Алексея Навального до 15 февраля. Правозащитный центр "Мемориал"* признал Навального политзаключенным. Силовики не должны выполнять преступные приказы по разгону мирных протестов в поддержку Алексея Навального, указали правозащитники в обращении к рядовым и офицерам, занимающимся охраной общественного порядка.

После ареста Навального Фонд борьбы с коррупцией* опубликовал расследование о дворце Путина под Геленджиком - самом большом частном доме в России, который строится на деньги госкомпаний. Стоимость стройки составляет порядка 100 миллиардов рублей, площадь дворца - более 17 тысяч квадратных метров, к нему прилегает 7000 га, на этой площади могли бы расположиться 39 княжеств Монако, утверждает Алексей Навальный. Экологи сочли расследование о дворце под Геленджиком ударом по имиджу Путина.

Новости о протестах сторонников Алексея Навального в регионах юга России собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Акции Навального", а новости о случаях преследования активистов в регионах Кавказа - на тематической странице "Преследование активистов".

* организация включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ

Примечание:

"Российские эксперты назвали предсказуемым решение ЕСПЧ по иску Грузии", "Полиция применила резиновые дубинки при задержании сторонников Навального в Москве", "Краснодарские силовики провели задержания под конец акции протеста".

Автор: Беслан Кмузов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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