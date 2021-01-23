23 января 2021, 12:45

Второе уголовное дело возбуждено против главы "Минмелиоводхоза" Дагестана

Директор "Минмелиоводхоза" Дагестана Залкип Курбанов необоснованно передал в частную собственность казенное жилье, чем причинил ущерб на сумму около 30 миллионов рублей, предположили следователи.

Как информировал "Кавказский узел", 19 января следователи сообщили о возбуждении уголовного дела против директора бюджетного учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения Республики Дагестан" по подозрению в превышении полномочий. По их версии, из-за того, что своевременно не было очищено русло реки Талгинки, она в начале декабря 2020 года вышла из берегов, что привело к подтоплению части территории Ленинского района Махачкалы.

3 декабря 2020 года в Ленинском районе Махачкалы из-за сильных осадков из берегов вышла река Талгинка, под угрозой подтопления оказались жилые кварталы, была подтоплена подстанция, в результате жители Махачкалы, Хасавюрта и восьми районов Дагестана остались без электричества.

По версии следствия, в 2017 году директор ФГБУ "Минмелиоводхоз" необоснованно заключил с подчиненными  договоры о передаче им в собственность служебных квартир, сообщило следственное Управление Следкома по Дагестану. "Причинен бюджету Российской Федерации значительный ущерб на сумму около 30 миллионов рублей", – сказано в пресс-релизе, опубликованном сегодня на сайте ведомства.

Курбанов задержан, решается вопрос о мере пресечения. Против него заведено уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий", сказано в сообщении.

Часть 3 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий" предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В отношении Залкипа Курбанова также расследуется уголовное дело о загрязнении воды в Каспийске, уточнил региональный Следком. По материалам дела, чиновник, зная, что в реку Талгинка поступают канализационные, сточные и дренажные воды, 3 декабря 2020 года распорядился прокопать траншею и направить реку в канал имени Октябрьской революции. Затем, чтобы уменьшить объем воды,он и руководство канала, сбросили воду из канала в озеро Рыбье, которое обеспечивает водой жителей Избербаша и Каспийска, говорится в сообщении на сайте Управления СКР по Дагестану.

Из-за этого возникла угроза массового отравления жителей. Тысячи людей оставались без воды продолжительное время, отметило ведомство.

Примечание:

"Жители Буйнакска обеспечены бесплатной водой на время санации водопровода", "Глава "Буйнакскводоканала" задержан по делу о массовом отравлении", "Прокуратура отреагировала на ухудшение качества воды в Каспийске".

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