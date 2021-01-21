Житель Ставрополья получил 14 лет за подготовку взрыва в кинотеатре

21 января 2021, 16:41

Суд признал жителя Ставропольского края Александра Профира виновным в подготовке взрыва в кинотеатре станицы Курской и приговорил его к 14 годам колонии строгого режима.

Согласно материалам дела, Профир в 2020 году принес присягу на верность лидеру запрещенной в России международной террористической организации "Джебхат ан-Нусра", действующей на территории Сирии. Присяга была записана на мобильный телефон и передана членам организации с помощью интернет-приложения. По версии следствия, Профир согласился совершить теракт, для чего в феврале приобрел компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, он хранил их дома. На мобильном телефоне Профира были обнаружены фотографии кинотеатра "Восток" в станице Курской, которые следователи связали с поиском места для совершения теракта.

Силовики задержали Александра Профира 14 февраля 2020 года - до того, как он совершил попытку теракта. Еще ранее, 28 января, он был приговорен Курским райсудом Ставрополья к штрафу за применение насилия в отношении представителя власти. С учетом этого приговора Южный окружной суд в Ростове-на-Дону назначил жителю Ставропольского края 14 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием одного года в тюрьме и 200 тысяч рублей штрафа.

Подсудимый признал свою вину по статьям "Участие в деятельности террористической организации", "Подготовка к теракту" и "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", однако приговор еще не вступил в законную силу, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе военного суда.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре 2020 года военный суд в Ростове-на-Дону признал жителя Ставропольского края Дадахона Сабирова виновным в финансировании запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра".