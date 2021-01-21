Генпрокурор Грузии осужден заочно по делу о похищении оппозиционера

21 января 2021, 10:08

Суд признал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили организатором похищения оппозиционера Кобы Давиташвили в 2007 году и заочно приговорил его к шести годам заключения.

Как сообщал "Кавказский узел", 14 июля 2016 года Генпрокуратура Грузии предъявила обвинение Зурабу Адеишвили в организации похищения оппозиционера Кобы Давиташвили. Адеишвили отказался признать свою вину.

В отношении бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили возбужден ряд уголовных дел в связи событиями, произошедшими при правлении Михаила Саакашвили. Адеишвили осужден дважды. В 2017 году суд в Тбилиси приговорил его к пяти годам заключения по делу о банкротстве банка "Карту", а 5 марта 2020 года - заочно приговорил полутора годам заключения за превышение полномочий по делу о закрытии телекомпании "Иберия". Бывший генпрокурор находился в розыске, но затем получил в 2012 году политическое убежище в Европе.

Городской суд Тбилиси признал бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеишвили виновным в организации похищения в 2007 году оппозиционера Кобы Давиташвили и превышении служебных полномочий, сообщила Генпрокуратура Грузии. "Тбилисский городской суд заочно признал Зураба Адеишвили виновным по части 3 статьи 25 УК Грузии ("Незаконное лишение свободы по предварительному сговору") и части 1 статьи 333 УК Грузии ("Превышение служебных полномочий") и приговорил его к 6 годам лишения свободы", – привел сегодня сообщение ведомства "Sputnik-Грузия".

Лидер "Партии народа" Коба Давиташвили был одним из организаторов протестного движения против бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2007 году. Его похищение во время акций протеста в ноябре 2007 года получило широкий общественный резонанс. В декабре 2020 года Давиташвили скончался от осложнений, вызванных болезнью Бехтерева.

По версии следствия, в ноябре 2007 года Зураб Адеишвили поручил Давиду Карселадзе, который в то время занимал должность замглавы службы доходов, а также одной из спецслужб контролировать многолюдные рынке Тбилиси, в том числе и рынок "Элиава". Им также было поручено пресекать попытки проведения акций протеста оппозиционерами. 7 ноября 2007 года Коба Давиташвили был арестован на рынке "Элиава" во время акции протеста и доставлен в следственную службу Минфина Грузии. Силовики избили Давиташвили дубинками, а затем посадили в машину и доставили его в госпиталь в Гори. В больнице его еще раз избили, сообщило издание "Новости-Грузия" со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

После выписки из больницы, оппозиционер продолжил активную политическую деятельность, в том числе в 2013 году он баллотировался на пост президента, а до 2016 года работал в парламенте в качестве независимого депутата. В июле 2017 года ему была диагностирована болезнь Бехтерева (воспаление межпозвонковых суставов – прим. "Кавказского узла"), Давиташвили был уверен, что болезнь у него развилась в результате избиения силовиками в ноябре 2007 года, сказано в публикации.