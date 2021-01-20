20 января 2021, 22:32

Трассы курорта "Эльбрус" решено открыть с 21 января

Горнолыжные трассы и канатные дороги на курорте "Эльбрус" возобновляют работу с 21 января, сообщила администрация курорта. Противолавинная служба отчиталась о безопасности горнолыжного склона для катания.

Как писал "Кавказский узел", туристические поляны, канатные дороги и горнолыжные трассы были закрыты в Приэльбрусье 14 января из-за опасности схода лавин.  Утром 17 января курорт возобновил работу, однако уже 18 января, после того, как в Карачаево-Черкесии при сходе лавины погиб человек,  "Эльбрус" приостановил работу "в связи с повышенным риском схода лавин". Администрация Эльбрусского района призвала туристов пока не приезжать и объявила режим повышенной готовности.

Приэльбрусье – зимний курорт в Кабардино-Балкарии, который пользуется популярностью среди любителей горнолыжного спорта, фрирайда, сноуборда и других экстремальных видов отдыха. Зимний курортный сезон в Приэльбрусье продолжается с конца декабря до конца марта, говорится в справке "Кавказского узла" о курорте.

С 9:00 21 января возобновит работу курорт "Эльбрус", закрытый ранее в связи с высокой лавинной опасностью. Будут открыты все  канатные дороги  от станции "Азау" до станции "Гара-Баши" и все трассы, кроме ЕР-27 "Гара-Баши" - "Мир" (новая), говорится в сообщении на сайте курорта.

Противолавинная служба сделала сегодня несколько выстрелов по лавиноопасному участку на поляне Азау, сообщил начальник  Северокавказской военизированной службы Хизир Чочаев. "В Терсколе рано утром сегодня стреляли по одному лавиноопасному участку на поляне Азау для защиты поляны. Лавин не было, шесть снарядов мы положили, склон стабильный, (...) снег в устойчивом состоянии, это тоже результат воздействия", — процитировал его слова ТАСС.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", в Терсколе сегодня ночью прогнозируется облачность и снег, температура воздуха -24 градуса, скорость ветра - до 2 метров в секунду. Днем 21 января ожидается ясная погода, без осадков, температура возрастет до -19, скорость ветра снизится до 1 метра в секунду.  Погодный сервис является партнерским проектом "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Сервис также доступен и в легкой версии.

Примечание:

"Спасатели отчитались о завершении поисковых работ в Домбае", "Лыжник погиб под лавиной в горах Кабардино-Балкарии", "Автобусы с туристами попали в пробку на закрытой трассе к курорту Домбай".

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