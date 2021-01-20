20 января 2021, 18:18

Житель Дагестана осужден за финансирование терроризма

Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 2 годам и 8 месяцам лишения свободы уроженца Дагестана Ибрагима Салаватова за передачу денег знакомому на поездку в Сирию.

Южный окружной военный суд признал 22-летнего Ибрагима Салаватова виновным в финансировании терроризма (часть 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России).

По версии следствия, в декабре 2014 года  в поселке Северный города Хасавюрта Салаватов одолжил 5  тысяч рублей своему знакомому, желая помочь тому выехать в Сирию для участия в запрещенном террористическом вооруженном формировании. Суд признал Салаватова виновным и приговорил его к 2 годам 8 месяцам колонии общего режима.

Молодой человек признал вину. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Санкции части 1 статьи 205.1 Уголовного кодекса России предусматривают до 15 лет лишения свободы. Комментариев Салаватова или его официальных представителей относительно решения суда не поступало. 

Уголовное дело поступило в суд 27 июля 2020 года, состоялось 12 заседаний суда. Приговор был оглашен 19 января, следует из карточки дела на сайте Южного окружного военного суда.

"Кавказский узел" писал также, что Южный окружной военный суд приговорил к двум годам заключения жителя Дагестана Солтанбия Биймурзаева, признав его виновным в финансировании "Исламского государства"*, сообщил 19 января Следком России. По версии следствия, в мае 2017 года Биймурзаев во время проживания в Москве перевел деньги на банковскую карту, номер которой указал ему его родственник, находившийся в Сирии. 

Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Кавказского узла" "Справочник" содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ*".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Махачкалинка потребовала освободить осужденного за помощь ИГ* Шаври Гаджиева", "Жительница Баксана заподозрена в финансировании терроризма", "Житель Дагестана заподозрен в связях с ИГ*".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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