Жители Ингушетии добились демонтажа солнечных батарей с родовых башен

20 января 2021, 11:49

Управление культурного наследия Ингушетии отреагировало на критику установки солнечных батарей на стенах родовых башен и предписало Джейрахско-Ассинскому заповеднику демонтировать оборудование.

Как сообщал "Кавказский узел", установка видеокамер и солнечных батарей на исторических башнях в горах возмутила жителей Ингушетии. Солнечные батареи обеспечивают энергией камеры наблюдения, которые должны защитить башни от вандалов и воров, заявили в Джейрахско-Ассинском заповеднике. Наблюдение за башнями необходимо, но к этому вопросу стоило подойти профессионально, не портя их облик, считают опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Солнечные батареи будут демонтированы, подтвердили в Центре управления регионом (ЦУР). "Центром управления регионом совместно с правительством республики этот вопрос взят на контроль. В рамках выполнения комплекса мер по сохранению объектов культурного наследия солнечные батареи будут демонтированы", - приводятся слова представителя ЦУР в публикации издания "Ингушетия" от 19 января.

Центр управления регионом был создан в Ингушетии в ноябре 2020 года, в его задачи входит анализ обращений жителей, которые поступают в различные ведомства и госучреждения, в том числе через социальные сети и созданную властями платформу обратной связи, поясняется в публикации ТАСС от 13 ноября 2020 года.

Джейрахско-Ассинскому заповеднику предписано перевесить солнечные батареи, сообщили в Управлении культурного наследия Ингушетии. "Солнечные батареи необходимо переставить, чтобы они не портили исторический облик, но никаких санкций за это не предусмотрено, установка солнечных батарей не нанесла ущерба объекту", - заверили в ведомстве.

Представитель заповедника пояснил, что установка солнечных батарей непосредственно на стену башни изначально была временной мерой. "Кто-то подготовил гору старинных камней, собирался вывезти их, и чтобы выследить этих людей, мы на скорую руку установили камеры и солнечные батареи. Уже было слишком холодно, чтобы вкапывать столбы и монтировать на них оборудование. Рассчитывали более основательно подойти к этому в марте, когда потеплеет. Панели установлены так, чтобы не нанести вреда башне: ни гвоздя не забито, крепления продеты в щели между камней. Трансляция с камер, расположенных по периметру, идет сразу на телефон, подойти к башне незамеченными злоумышленники не смогут", - процитировали 19 января представителя заповедника "Аргументы и факты - Ставрополь".

Работники музея-заповедника в Ингушетии в декабре 2019 года обратились в полицию с просьбой найти людей, разрушающих исторические башни в селе Бейни. Было возбуждено дело о повреждении объектов культурного наследия: башенного комплекса "Бейни", башни "Бэрер-Гала" и усадьбы "Утен-Гала". 5 января 2020 года глава совета тейпов ингушского народа Мурад Даскиев заявил, что люди, причастные к разрушению древних башен в селе Бейни, задержаны. По его словам, они перевозили арочные перекрытия в Чечню. Это заявление спровоцировало бурные интернет-дискуссии между чеченскими и ингушскими пользователями YouTube. По делу о разрушении кладки исторической башни в Бейни были осуждены три человека.