Власти Южной Осетии не заполнили склады госрезерва до закрытия Транскама

20 января 2021, 10:10

В Южной Осетии построен склад для хранения продуктов и предметов первой необходимости, но он пока пуст, сообщил представитель МЧС. Закрытие Транскавказской магистрали не привело к дефициту продуктов, поскольку дорогу удалось оперативно расчистить, указали жители Цхинвала.

Как сообщал "Кавказский узел", Транскам был закрыт с 17 по 19 января в связи с ухудшением погоды и угрозой схода лавин. Спасатели в экстренном режиме расчищали магистраль от снежных завалов, чтобы пропустить транспорт с медицинским кислородом для больниц, работающих с зараженными коронавирусом. Пользователи Instagram, позиционирующие себя как жители региона, указали, что при закрытии Транскама власти Южной Осетии должны снабдить госпитали кислородными станциями.

Транскавказская магистраль (Транскам) проходит через Главный Кавказский хребет, она является единственным круглогодичным путем сообщения между Россией и Южной Осетией, отмечается в справке "Транскавказская магистраль", опубликованной на "Кавказском узле".

В Южной Осетии завершено строительство помещений для хранения продуктов и предметов первой необходимости на случай чрезвычайных ситуаций, однако запасы пока не созданы, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник МЧС.

Склад для госрезерва строился в Цхинвале с июля 2020 года. Власти Южной Осетии планируют создать там запас всего необходимого для жизнеобеспечения тысячи человек на 10 суток. В складах будут храниться как продукты питания, так и вещи, включая палатки и кровати, постельное белье, электрогенераторы для обеспечения электроэнергией. "Также в складах будет содержаться специальная техника, которая поможет справиться с ликвидацией ЧС – это будут бульдозеры и автокраны", - сообщил заместитель главы МЧС Ацамаз Бестауты. По его словам, вопрос наполнения хранилища будет решен совместно с российской стороной, передал "Sputnik-Южная Осетия" 14 августа 2020 года.

Весной 2020 года в Южной Осетии в связи с закрытиями Транскама возникал ажиотажный спрос на продукты и предметы первой необходимости. В январе 2019 года жители Южной Осетии жаловались, что молочная продукция, яйца, колбасы и куриное мясо почти полностью исчезли с прилавков уже на вторые сутки после закрытия Транскавказской магистрали. В аптеках нельзя было купить некоторые лекарства, сократился ассортимент детского питания.

Закрытие Транскама не привело к дефициту продуктов в магазинах, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" покупатели и продавцы. "В нашем мини-маркете есть весь основной перечень товаров - это более 500 наименований как продуктов, так и предметов бытовой химии. Дорога была перекрыта всего двое суток. За такой период времени нехватки товаров быть не может", - сказала владелица мини-маркета Эльза Гаглоева.

На оптовой базе неподалеку от Цхинвала также указали на отсутствие дефицита товаров. "Практически все небольшие магазины в Цхинвале закупают оптовые партии товара у нас. Более или менее крупные супермаркеты привозят товар из Северной Осетии или с оптовых баз Пятигорска. Все перевозчики друг друга знают, и когда возникает у кого-то дефицит нескольких товаров, то можно попросить тех коллег, которые выезжают за товаром, довезти нам недостающие товары", - рассказал владелец оптовой торговой точки.

При этом часть покупателей отметила недостаточный ассортимент молочных продуктов в некоторых магазинах. "Не скажу, что дефицит. В том магазине, где я обычно закупаюсь, не было молока и кефира - в соседнем нашла", - сообщила жительница Цхинвала Маргарита.

Дефицит не возник благодаря оперативной расчистке дороги, считает горожанка Лидия Габараева. "Дефицит продуктов в зимний период, когда лавины перекрывают Транскам или же когда возникают проблемы с пропуском товаров через российско-югоосетинскую границу, это обычная картина", - сказала жительница Цхинвала.

Ранее перебои с продуктами в Южной Осетии возникли из-за строгих требований российских таможенников. В феврале 2020 года южноосетинские предприниматели проводили акции протеста, добиваясь решения проблем с ввозом товаров через пункт пропуска "Нижний Зарамаг" на границе с Россией. Президент Анатолий Бибилов сообщал, что власти пытаются достигнуть с Россией хотя бы устных договоренностей о порядке ввоза товаров. После того, как предприниматели Южной Осетии пошли на хитрость и стали ввозить продукты через таможню на легковых автомобилях, прилавки магазинов вновь заполнились. Однако, по словам предпринимателей, связанные с этим дополнительные издержки заставляют их повышать цены.

Проблемы с ввозом товаров в Южную Осетию сохраняются, указал автор блога на "Кавказском узле" "Южная Осетия какая она есть, была и могла бы быть". Мелкие предприниматели рассказали ему, что продолжают возить товар мелкими партиями из-за длительных проверок фур на границе.

"Отвечают, мы типа на маленьких машинах сейчас завозим товар, на легковушках протаскиваем через российскую границу, а там много не загрузишь. <...> Говорят, спустили сверху, совсем сверху, распоряжение, чтобы проверяли каждую фуру до последней коробки, упаковки на наличие всех надлежащих документов - таможенной декларации и иных товаро-сопроводительных документов, включая сертификаты происхождения, согласно таможенному законодательству ЕАЭС. В разговор вписался, покупатель и вообще сказал страшную вещь - о том, что для Республики Южная Осетия хотят применить стандарты ЕАЭС и повысить ее таможенные пошлины и другие взносы до уровня Евразийского экономического союза, а для этого парламент должен принять соответствующий нормативный правовой акт, а он этого не делает, потому как товары тогда сразу подорожают у нас, и это очередной конфликт ветвей власти", - говорится в публикации "Опять МАПП Нижний Зарамаг. Фуры стоят" от 19 января.

Граница Южной Осетии с Грузией еще осенью 2019 года была закрыта на неопределенное время в связи с обустройством нескольких грузинских блокпостов у пункта пропуска и возникшим после этого конфликтом. В феврале 2020 года граница с Грузией была объявлена закрытой из-за пандемии коронавируса. Грузинские власти заявили о гуманитарном кризисе в приграничных южноосетинских областях.

Грузия считает Южную Осетию оккупированной Россией территорией. С материалом о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Южной Осетии, а также Абхазии, можно ознакомиться в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".