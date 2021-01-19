175 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

19 января 2021, 09:05

Миротворцы сопроводили в Степанакерт из Еревана очередную группу беженцев. Всего в свои дома в Нагорном Карабахе уже вернулись 50 002 человека, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 18 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 827 человек.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские миротворцы ежедневно сопровождают в Степанакерт колонны с беженцами, обеспечивая их возвращение в свои дома. За минувшие сутки автобусами из Еревана в Степанакерт доставлены 175 беженцев. "Всего в Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись 50 тыс. 002 беженца", - говорится в сегодняшнем сообщении на сайте Минобороны России.

По данным ведомства, российские военные ведут круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня на двадцати семи наблюдательных постах.

Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осеннем обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.

Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".