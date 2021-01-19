Армянские аналитики раскритиковали конкурс на телевещание

19 января 2021, 06:01

Нацкомиссия по телевидению и радио Армении завершила отбор телеканалов для вещания в общественном мультиплексе. Объективность этого конкурса вызывает сомнения ввиду скрытности процедуры оценки заявок, заявили участники дискуссии в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр".

Как информировал "Кавказский узел", в 2019 году глава Нацкомиссии по телевидению и радио (НКТР) Армении Тигран Акопян предложил убрать иностранные телеканалы из пакета государственных телеканалов и отнести их к частным цифровым каналам. 5 августа 2020 года президент Армении Армен Саргсян подписал закон "Об аудиовизуальных медиа", которым, в частности, ограничено вещание зарубежных телеканалов в общественном мультиплексе с 1 января 2021 года. Закон не касается телерадиокомпаний, вещающих на основании межправительственных соглашений. Согласно отчету НКТР по состоянию на 31 декабря 2019 года, в Армении действовали 126 телерадиокомпаний, из которых 118 вещали на основании лицензии.

18 января Нацкомиссия по телевидению и радио опубликовала на своем сайте итоги конкурса на вещание в общественном мультиплексе. На основании межправительственного соглашения один российский телеканал получил право вещания в общественном мультиплексе на территории всей Армении, еще два – в Ереване.

Согласно решению комиссии, в конкурсе на вещание в общественном мультиплексе на всей территории республики участвовали 10 телекомпаний, из которых пять были признаны победителями. Заявку на вещание в столице подали семь телекомпаний, шесть из которых получили лицензию. На вещание в регионах подали 13 телекомпаний: Арагацотн – две, Армавир – две, Гегаркуник – одна, Котайк – одна, Лори – три, Ширак – две, Сюник – одна, Тавуш – одна. Заявок на вещание в Арарате и Вайоц Дзоре не было получено.

По данным НКТР, для вещания на территории всей республики предусмотрено шесть слотов, один из которых предоставлен российскому телеканалу "РТР-Планета", еще девять слотов предусмотрены для вещания в армянской столице, из них два слота получат российские телеканалы "Россия-Культура" и "Первый канал". Для каждого из десяти регионов предусмотрено по одному слоту. Срок лицензии, согласно закону, сокращен с десяти до семи лет. Из действующих армянских телекомпаний, вещающих на всей территории республики, не получил лицензию только телеканал Н2.

18 января в ереванском Клубе общественной журналистики "Медиа Центр" состоялось обсуждение на тему: "Как выбирали победителей конкурса на телевещание?", передает корреспондент "Кавказского узла", присутствовавший на мероприятии.

Новый закон о вещании не содействовал "очистке" эфира от оскорблений, клеветы и манипуляций, заявил в ходе обсуждения глава Комитета по защите свободы слова Ашот Меликян.

"Национальная комиссия по телевидению и радио не использует возможности даже столь плохого закона, чтобы очистить эфир от всего этого и сделать приоритетным именно общественный интерес", – сказал Меликян.

В современных условиях процесс предоставления телеканалам слотов в общественном мультиплексе должен был быть более прозрачным, и необходимы детальные пояснения и сравнительный анализ решений комиссии по каждому телеканалу, добавил он.

"Очень важно знать, как тот или иной представитель НКТР оценил заявку [каждого из каналов]. К примеру, непонятно, на каком основании вещающий свыше 10 лет телеканал в Армавире, не получил лицензию, а предпочтение комиссия отдала новому телеканалу. Понятно, что в заявке можно расписать "золотые" горы, но потом не реализовать ничего. В этом во всем виден субъективный подход. Все эти конкурсы – анахронизм, а в условиях развитых технологий и вовсе излишество", – пояснил глава организации.

По его словам, с политической точки зрения сложилось впечатление, что комиссия выдала лицензию тем телеканалам, которые аффилированы с той или иной политической силой. "Видна некая попытка сохранить своего рода баланс, статус-кво. Скорее всего, ситуация с эфиром выгодна властям, иначе эту сферу подвергли бы концептуальным изменениям. Но все осталось без изменений", – подчеркнул Меликян.

Исполнительный директор Центра медиа инициатив Нуне Саркисян указала на казусы в порядке предоставления лицензии на вещание.

"Были случаи, когда телеканал, подавший идеально оформленную заявку, со временем прекращал свое вещание, тогда как профессиональный телеканал А1+ не смог получить лицензию, хотя и имел свое собственное производство программ", – заявила она в ходе обсуждения.

Саркисян назвала неадекватными критерии на получение лицензии, особенно по части региональных телеканалов. "В частности, как региональный телеканал может обеспечить 20 часов собственного производства в неделю? С точки зрения бизнеса, без учета политического контекста для региональных телеканалов это нереально", – считает руководитель центра.

Многие телеканалы лишились возможности вещания из-за ограниченности слотов в общественном мультиплексе, добавила она.

"В частности, после заключения соглашения о вещании трех российских телеканалов в общественном мультиплексе изменилась ситуация. Изначально заявляли об определенном числе слотов, но ближе к конкурсу стало понятно, что число слотов ограничено из-за предоставления слотов российским телеканалам. В частности, телеканалы Н2 и А1+ не получили лицензию на общереспубликанское вещание", - пояснила Саркисян.

Конкурс на предоставление лицензии выявил изъяны закона о вещании и показал необходимость реформирования законодательства, считает она.

Государство сохранило монополию на вещание в общественном мультиплексе, заявил в ходе обсуждений глава Ереванского пресс-клуба Борис Навасардян.

Он считает, что законодательство создает проблемы для анализа итогов конкурса. По его словам, ситуация на протяжении последних 20 лет осталась без изменений. "Государственная монополия – курьезная ситуация. Но этот курьез сохранился на уровне закона. Другим курьезом является отсутствие конкуренции региональных телеканалов, так как для каждого региона предусмотрен один слот [в общественном мультиплексе]. Это не дает возможности развиваться вещательной сфере", – отметил глава пресс-клуба.

Чтобы понять, насколько объективными были оценки комиссии, необходимо провести аудит конкурса, изучив содержание заявок и оценочный механизм, добавил Навасардян. "Существует неопределенность, как выставлялись баллы. Кроме того, аудит позволит понять профессионализм комиссии. Обязательное наличие устава о профессиональной этике при подаче заявления стало, пожалуй, единственным положительным фактором. Но из оценок непонятно, как оценивали это обязательное условие", – сказал он.