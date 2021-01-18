Более 1300 жителей Кабардино-Балкарии привились от коронавируса

18 января 2021, 22:58

Иммунизацию от коронавируса прошли 1364 человека, в республику поступили еще 1400 доз вакцины, сообщил Минздрав Кабардино-Балкарии. Пользователи соцсети высказали опасения, что вакцинация будет принудительной.

Как писал "Кавказский узел", к 4 января количество пунктов для проведения вакцинации от коронавируса в Кабардино-Балкарии увеличилось до трех. К этому дню били привиты 832 человека, 97 из них прошли ревакцинацию вторым компонентом вакцины.

На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе в ЮФО, отслеживаются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Очередная партия вакцин Гам-Ковид-Вак поступила в централизованный аптечный пункт республики, сообщил сегодня Минздрав Кабардино-Балкарии на своей странице в Instagram. Новые 1400 доз вакцины 19 января доставят во все действующие прививочные пункты, отметило ведомство.

По данным министерства, к сегодняшнему дню прививку от коронавируса получили 1364 жителя КБР, вакцинацию вторым компонентом прошли 639 человек.

Вакцина Спутник-V двухкомпонентная - то есть для защиты от болезни необходимо прививаться в два этапа. Сначала человек получает первую дозу с аденовирусным вектором серотипа 26, а через 21 день - вторую на основе аденовируса пятого серотипа, говорится в справке на сайте coronavirus-monitor.ru.

Вакцинация проводится в пяти медицинских учреждениях республики: это поликлиники №1 и №3 в Нальчике, в Межрайонной многопрофильной больнице в Нарткале, в центральных больницах Баксанского и Зольского районов, отмечается в сообщении. До конца недели пункты вакцинации откроются во всех муниципальных районах республики, сообщил Минздрав.

"Пройти иммунизацию против коронавируса могут все желающие от 18 лет и старше. Перед прививкой гражданина должен осмотреть врач по месту жительства", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на странице сообщества kbr.nalchik в Instagram, насчитывающем 281 тысячи подписчиков. По данным на 22.55 мск сегодня, пользователи оставили под сообщение 84 комментария.

Большинство из них выразили опасения, что прививать будут принудительно, а также усомнились в качестве вакцины. "Вроде говорят добровольно, но мне маршруточник знакомый сказал, что без вакцины на линию не разрешат выйти" - написал gwr732io.

"Лучше напишите, как можно избежать вакцинации без последствий (не быть уволенным с работы)", - предложил arskat5.

"Никак, всех бюджетников погонят на «добровольную» вакцинацию", - ответил ему ttttrrr555555.

"Ну уж нет. Не буду (прививаться). Тем более своих детей", - отреагировал bitokhovmukhamed.

"Как быстро нашли вакцину [...] за пару месяцев", - возмутился dokhova_m.

Новости о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".