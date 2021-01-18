Застройщик на Кубани осужден за обман дольщиков

18 января 2021, 16:48

Суд признал виновным в мошенничестве застройщика, который собрал с дольщиков 22 миллиона рублей, но многоквартирный дом в станице Каневской не достроил.

Каневский районный суд установил, что гендиректор компании "КА-Строй" заключил с 16 дольщиками договоры долевого участия, было привлечено 22 миллиона рублей на строительство многоквартирного дома по ул.Набережной, 1/6 А в станице Каневской. Однако застройщик похитил деньги, что привело к приостановке строительства, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Краснодарского края.

Застройщик осужден по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России. Суд вынес ему заочный приговор и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, имущество осужденного арестовано, приговор уже вступил в законную силу, пишут сегодня "Кубанские новости".

Санкции части 4 статьи 159 Уголовного кодекса России предусматривают до 10 лет лишения свободы. Комментариев осужденного или его официальных представителей относительно приговора суда не поступало.

Как сообщал "Кавказский узел", проблема обманутых дольщиков является одной из наиболее актуальных на Кубани. В Краснодаре неоднократно проходили акции протеста. Так, пайщицы краснодарского ЖСК "Наш дом" с 28 ноября по 3 декабря проводили голодовку, протестуя против решения снести недострой. Голодовку объявляли и дольщики жилых комплексов "Рич Хаус" и "Клубный квартал" в Краснодаре - в октябре застройщик был признан виновным в хищении 1,3 миллиарда рублей и осужден на семь лет колонии.

С советами для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, можно ознакомиться в подготовленной "Кавказским узлом" в справке "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана".