Продлен режим дистанционного обучения в школах Грузии

18 января 2021, 08:35

Школьники в Аджарии и в 10 городах Грузии вернулись сегодня после каникул к обучению в дистанционном режиме.

Как писал "Кавказский узел", в связи с тяжелой эпидемиологической ситуацией в Грузии в школах крупных городов до 25 ноября 2020 года был объявлен дистанционный режим обучения. С 28 ноября 2020 года власти ужесточили ограничения, которые затем частично отменили на время зимних праздников. Так, с 24 декабря 2020 года была разрешена работа гостиниц, кроме тех, которые располагаются на горнолыжных курортах, послабления коснулись также торговых центров. С 3 января по решению властей большинство магазинов, работавших во время новогодних праздников, были закрыты. Ограничения из-за коронавируса в Грузии продлены до 1 февраля.

К 17 декабря в Грузии было выявлено 247 805 случаев заражения коронавирусом, 2933 пациента скончались. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в течение суток обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом в странах Южного Кавказа и на юге России. Динамика распространения вируса на Кавказе отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Образовательный процесс в школах в Аджарии и 10 городах в Грузии – Тбилиси, Кутаиси, Рустави, Телави, Зугдиди, Зестафони, Гори, Поти, Марнеули и Гардабани – с понедельника (18 января) возобновится в дистанционном режиме, сообщили 17 января со ссылкой на замминистра образования Грузии Екатерину Дгебуадзе "Новости Грузии". Дата, до которой запланировано продлить режим дистанционного обучения в школах, не указана.

В государственных школах в других муниципалитетах и селах учебный процесс возобновится в очном режиме, сказала Дгебуадзе.

Ученики некоторых школ могут быть переведены на дистанционное обучение после обращения Минобразования в ресурс-центр или по аргументированной просьбе руководства школы, сказала она. По словам чиновницы, для соблюдения мер безопасности министерство обеспечило школы бесконтактными термометрами, дезинфицирующими средствами и защитными масками.

До этого дня школьники находились на каникулах. Согласно учебному плану министерства образования, науки, культуры и спорта Грузии, зимние каникулы в школах страны должны были закончиться 14 января, однако затем их продлили по 17 января, сообщил "Спутник-Грузия".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".