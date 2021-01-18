18 января 2021, 06:50
Почти 190 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки
В сопровождении миротворцев из Еревана в Степанакерт прибыли еще 189 беженцев. Всего в свои дома после окончания боев в Нагорном Карабахе вернулись 49 827 человек, сообщило Минобороны России.
Как писал "Кавказский узел", к 17 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 638 человек.
Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.
Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах группу из 189 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в Нагорный Карабах вернулось 49 827 жителей, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.
Напомним, в Нагорном Карабахе полномасштабные боевые действия велись с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. Информацию об осеннем обострении карабахского конфликта можно узнать из справки "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хроники боевых действий. На "Кавказском узле" опубликована карта размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на другой подготовленной "Кавказским узлом" карте.
Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".