Почти 190 беженцев вернулись в Нагорный Карабах за сутки

18 января 2021, 06:50

В сопровождении миротворцев из Еревана в Степанакерт прибыли еще 189 беженцев. Всего в свои дома после окончания боев в Нагорном Карабахе вернулись 49 827 человек, сообщило Минобороны России.

Как писал "Кавказский узел", к 17 января общее число вернувшихся в Нагорный Карабах жителей достигло 49 638 человек.

Российские военные учитывают не всех беженцев, около 30 тысяч из них выехали из Армении без сопровождения миротворцев, отметил 30 ноября 2020 года министр территориального управления и развития Нагорного Карабаха Жирайр Мирзоян.

Российские военные сопроводили из Армении в Нагорный Карабах группу из 189 беженцев. Всего с 14 ноября 2020 года в Нагорный Карабах вернулось 49 827 жителей, сообщило сегодня Минобороны России на своем сайте.