Расчистка взлетной полосы в аэропорту Краснодара 17 января 2021 года. Стопкадр из сообщения Telegram-канала ГТРК «Кубань». https://t.me/russiakuban_talk/1901

17 января 2021, 10:50

Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада

Прием и отправка самолетов в международном аэропорту Краснодара прекращена на несколько часов в связи с непогодой.

"Кавказский узел" также писал, что аэропорт в Краснодаре днем 10 января ограничил прием самолетов из-за снегопада. Более 20 авиарейсов были задержаны, еще пять отменены. Аэропорт возобновил работу лишь вечером. На следующий день в связи с непогодой были задержаны восемь авиарейсов.

По данным пресс-службы аэропорта, его работа сегодня вновь приостановлена с 8.30 до 13.30 мск в связи с ухудшением погодных условий. Краснодар оказался под воздействием мощного циклона в ночь на 17 января, в 3.30 мск аэропорт приступил к расчистке взлетной полосы и рулежных дорожек и обработке их химреагентами, сообщил со ссылкой на пресс-службу "Интерфакс".

"До 8:00 мск аэропорт продолжал прием и выпуск воздушных судов, но с усилением снегопада воздушная гавань вынуждена ограничить работу", - говорится в сообщении.  Все утренние рейсы перенесены на вторую половину дня, отметили в аэропорту.

На табло на сайте аэропорта, по данным на 10.40 мск сегодня, на вылет и прилет задержаны шесть рейсов, один отменен.

Согласно данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня в Краснодаре снегопад при температуре -2 градуса, скорость ветра семь метра в секунду. В ночь на 18 января снег не прекратится, температура воздуха понизится до -4 градусов, скорость ветра останется прежней. Погодный сервис - это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.

Примечание:

"Пассажиры трех рейсов задержались в ростовском аэропорту из-за тумана", "Работа ставропольского аэропорта нарушена в связи с туманом", "Почти пять тысяч жителей Минвод остались без отопления".

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