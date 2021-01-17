Глава UFC не исключил возвращение Хабиба Нурмагомедова в спорт

17 января 2021, 10:03

Дагестанский спортсмен Хабиб Нурмагомедов готов возобновить бойцовскую карьеру, если претенденты на титул чемпиона UFC в легком весе впечатлят его своими выступлениями, заявил президент UFC Дана Уайт.

Как писал "Кавказский узел", 24 октября 2020 года Хабиб Нурмагомедов победил американца Джастина Гэтжи и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После этого Нурмагомедов заявил, что завершает бойцовскую карьеру, так как пообещал матери.

Хабиб Нурмагомедов готов вернуться, но только если один из участников турнира UFC 257 сможет произвести на него впечатление своим выступлением, сообщил президент UFC Дана Уайт по итогам встречи 15 января со спортсменам в Абу-Даби.

Речь идет о предстоящем турнире UFC 257, где Конор Макгрегор проведет поединок с Дастином Порье, а Дэн Хукер - с Майклом Чендлером, сообщил сегодня телеканал RT на своем сайте.

Турнир состоится 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби, сообщил "РИА-Спорт". "Хабиб сказал мне, что не хочет тормозить дивизион. Он планирует посмотреть эти поединки с таким посланием: "Покажите мне что-то эффектное, вызовите желание вернуться". Если кто-то из участников этих боев [...] впечатлит Хабиба, он будет драться", - привело агентство слова Уайта.

Он также отметил, что заявление Нурмагомедова о завершении карьеры было сделано на эмоциях. "Перед своим последним боем Хабиб потерял отца, долгое время не был с семьей, получил травму при подготовке. Безусловно, его решение получилось эмоциональным. Ему нужно было время, чтобы успокоиться, привести голову в порядок", - сказал Уайт.

Хабиб Нурмагомедов не прокомментировал заявление Уайта на своей странице в Instagram, насчитывающей 26,7 миллионов подписчиков, к 9.30 мск сегодня, однако 16 января опубликовал шуточный видеоролик. На нем представлен фрагмент фильма "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", где ведутся переговоры о гонораре с проворовавшимся директором торговой базы. Лица героев изменены - один из персонажей был с лицом Уайта, другой - Нурмагомедова. В конце ролика герои ударили по рукам. "Своя шерсть важнее", - написал в аннотации к видео Нурмагомедов. По данным на 9.40 мск сегодня, пользователи соцсети посмотрели ролик 3,8 миллиона раз и оставили под ним 13 тысяч комментариев.

Авторы комментариев не поняли, что хотел сказать Хабиб. "Значит, договорились, брат?" - поинтересовался lestnici_dveri_kovka. "Неужели договорились?" - предположил shamik.spb77. "Какое бы ни было принято решение тобой, оно будет правильным. И мы его поддержим, брат", - написал abdulaeldarov.

Уроженец Дагестана Хабиб Нурмагомедов получил прозвище Орел. Он стал первым россиянином, добившимся чемпионского титула в UFC - после победы над Элом Яквинтой в 2018 году. Затем Нурмагомедов дважды подтверждал этот титул, победив Конора Макгрегора и Дастина Порье, говорится в биографической справке о Хабибе Нурмагомедове, подготовленной "Кавказским узлом".