Родители армянских срочников добились встречи с Пашиняном

16 января 2021, 23:35

Премьер-министр Армении принял участников акции протеста против отправки солдат срочной службы в Нагорный Карабах. Никаких обещаний Никол Пашинян не дал, и пообещал ответить на поставленные вопросы на следующей встрече, рассказал представитель протестующих.

Как писал "Кавказский узел", в Нагорном Карабахе, несмотря на заключение мирного соглашения, продолжают проходить военную службу срочники из Армении. Их родители опасаются, что солдаты могут стать жертвами диверсий или попасть в плен, а также жалуются на бытовые условия службы. Участники ноябрьских протестов 2020 года добились предоставления солдатам недельных отпусков. В январе перед зданием Военного университета имени Вазгена Саргсяна в Ереване неоднократно проходили акции протеста, организованные родителями тех срочников, которых намереваются отправить в Нагорный Карабах. Представители Минобороны указали протестующим на необходимость заменить тех солдат, которые должны вернуться в Армению, но протестующие сочли эти доводы неубедительными.

13 января Минобороны Нагорного Карабаха заявило о ранении военнослужащего Армии обороны Вардана Киракосяна в результате обстрела с азербайджанской стороны. На следующий день родители срочников провели акцию протеста у здания правительства Армении, потребовав гарантий безопасности своих детей.

Сегодня с инициативной группой протестующих встретился премьер-министр Никол Пашинян. Один из родителей военнослужащих, Сурен Джулхакян, после встречи заявил, что о решении проблемы говорить еще рано.

"Премьер выслушал нас, оценивая важность вопроса. Они знают об этих вопросах, но он хотел выслушать и наше мнение, наши подходы", - процитировал Джулхакяна "Sputnik Армения".

Он добавил, что запланирована еще одна встреча с Пашиняном. "Мы договорились с премьер-министром о еще одной встрече в ближайшем будущем для того, чтобы получить ответы на наши вопросы. Я могу сказать только это", - привели слова участника встречи "Новости-Армения".

Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".