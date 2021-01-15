До 96 выросло число госпитализированных с отравлением в Буйнакске

15 января 2021, 09:40

С признаками отравления к врачам в Буйнакске всего обратились 196 человек, 96 из них были госпитализированы, сообщили сегодня в мэрии.

Как писал "Кавказский узел", в городскую детскую больницу Буйнакска дети с одинаковыми признаками отравления - тошнотой, рвотой, температурой - начали поступать 12 января. 14 января число пациентов с признаками отравления достигло 90, 76 из них - дети. Причиной массового отравления стала некачественная питьевая вода, сообщил Роспотребнадзор Дагестана. Водоснабжение в Буйнакске с 14 января приостановлено на трое суток для промывки и хлорирования сетей. В связи с массовым отравлением в Буйнакске были временно закрыты все детские сады, школьники переведены на дистанционное обучение.

Число обратившихся к врачам с отравлением в Буйнакске на сегодня возросло до 196 человек, из них 96 госпитализированы, в основном - дети, сообщили в администрации Буйнакска.

"Всего с самого начала [инцидента] за помощью обратились 196 человек, из них 165 детей. Выписались 68 человек, все дети. На данный момент лежат в больницах Буйнакска 96 человек, из них 73 ребенка", - цитирует источник в мэрии ТАСС.