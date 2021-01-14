Защита потребовала беспристрастного суда по делу об убийстве Камалова

14 января 2021, 20:33

Суд под надуманным предлогом отказался обеспечить присутствие на заседании человека, давшего показания против двух обвиняемых в убийстве дагестанского журналиста Хаджимурада Камалова, заявил представитель защиты. Мурад Шуайбов и Магомед Хазамов настаивают на своей невиновности, указали их адвокаты.

Как сообщал "Кавказский узел", в марте 2018 года родные и коллеги главреда "Черновика" Хаджимурада Камалова сумели добиться передачи дела о его убийстве в центральный аппарат Следственного комитета России. Расследование завершилось к концу сентября 2020 года. Заказчиком преступления был назван бывший вице-премьер Дагестана Шамиль Исаев, несмотря на критику этой версии со стороны родных убитого. Адвокаты двух обвиняемых считают, что следствие так и не изучило все версии убийства.

В организации и убийстве Хаджимурада Камалова обвинены, помимо Шамиля Исаева, еще трое уроженцев Дагестана - Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов и Магомед Абигасанов. Им предъявлены обвинения по статьям "Организация посягательства и посягательство на жизнь общественного деятеля", "Бандитизм", "Содействие террористической деятельности" и "Незаконные приобретение, хранение, ношение оружия, его основных частей, боеприпасов".

Сегодня состоялось первое судебное заседание по делу об убийстве Хаджимурада Камалова. Процесс был закрыт для родственников обвиняемых и потерпевшей стороны, сообщил адвокат Мурада Шуайбова Асад Джабиров. "На суде присутствовали только участники процесса, поскольку никого больше не пускают в связи с особым распоряжением из-за эпидемиологической ситуации", - сказал адвокат. Поскольку это было первое заседание, пока рано говорить о допросе свидетелей, отметил он.

Обвиняемый в убийстве Камалова Мурад Шуайбов не признает вину, указал Асад Джабиров. "Он как не признавал, так и не признает свою вину. По версии следствия, он якобы произвел выстрел в направлении Камалова и убил его. Исаев якобы обратился к односельчанину Шуайбова Абигасанову с просьбой найти людей для убийства. Абигасанов якобы организовал банду, привлек Шуайбова и Хазамова, которые согласились это сделать за вознаграждение, и совершили преступление. Но у моего подзащитного не было причин убивать Камалова. У нас есть соответствующие доказательства, которые мы представим в ходе судебного процесса. Об этом я говорить пока не могу, по соображениям тактики защиты", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Асад Джабиров.

У Магомеда Хазамова также не было никаких мотивов для убийства Камалова, утверждает его адвокат Кирилл Скарабевский. "По версии следствия, он исполнитель посягательства на жизнь Камалова. Но Хазамов не признает вину. Они близко общались друг с другом. С Камаловым у него были прекрасные отношения. Ни мотива, ни желания, ни цели убить Камалова у него не было. Мы пока не дошли до процесса ознакомления с доказательствами следствия, поэтому я не могу это комментировать. Но насколько я понимаю, нет никаких доказательств. Просто заткнули дыру - надо было кого-то исполнителем назначить", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" Кирилл Скарабевский.

У Хазамова есть алиби, заявил Скарабевский. "Это подтверждено, но как именно я пока не могу сообщить", - отметил он.

Один из участников судебного процесса, который пожелал остаться неназванным, пожаловался на действия суда. "Суд ведет все с обвинительным уклоном, то есть делается все, чтобы защита не смогла доказать невиновность своих клиентов. Заседание прошло без присутствия обвиняемого в убийстве Магомеда Абигасанова, который дал показания против двух других обвиняемых. Связь с ним обеспечивалась через видеосвязь. Мы ходатайствовали, чтобы он был на суде, но суд отказал, сославшись на то, что Абигасанов якобы опасается за свою жизнь. Однако сам он по видеосвязи сказал, что для него нет разницы, как участвовать в процессе - по видеосвязи или физически быть на суде. После этого суд вспомнил про карантин, а мы предложили отложить процесс, пока карантин прекратится, и он сможет быть на суде. Но снова получили отказ", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Кроме того, суд сегодня изменил процессуальный порядок и начал процесс ознакомления с материалами дела, к чему защита не была готова, отметил участник процесса. "Защита готовилась к другому порядку процессуальных действий, но суд изменил порядок, и защита оказалась к этому не готова. В результате суд перенесен на 20 января", - констатировал он.

Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов считает, что расследование пошло по ложному следу. "Я разделял скепсис в отношении обвинения в адрес Исаева. Те доводы, которые приводится относительно обвиняемых, заслуживают внимания и тщательной проверки. Но мы пока видим, что никаких тщательных проверок этих доводов не проведено. По сути, мы имеем ситуацию, когда есть четверо обвиняемых, один из которых, возможно, имеет какое-то отношение к убийству, а по поводу остальных нет серьезных поводов говорить, что они как-то причастны. Есть ощущение, что следователи хотят наказать кого-то, показав, что они добились какого-то результата. Настоящие исполнители и заказчики пока не названы", - сказал Магомед Магомедов корреспонденту "Кавказского узла".

Следствие шло достаточно долго, чтобы доказать вину подсудимых, указал председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. "Мне кажется, что следствие шло по правильному пути, и названы те имена, которые причастны к убийству. Основной заказчик – это Исаев. Если это не так, то на суде есть возможность доказать обратное. Других версий озвучить я не могу, поскольку их у меня просто нет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".