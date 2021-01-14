Тбилисская джума-мечеть. Фото: REUTERS/David Mdzinarishvili

14 января 2021, 15:46

Полиция помешала участникам акции войти в здание мэрии Чохатаури

Переговоры о строительстве мечети в селе Букнари должны вестись на государственном уровне, потребовали участники акции протеста у здания администрации Чохатаурского района Грузии. Силовики оцепили здание, не дав протестующим пройти внутрь.

Как писал "Кавказский узел", 12 января в селе Букнари Чохатаурского муниципалитета Грузии произошла драка между членами мусульманской общины, которые хотят построить храм, и членами христианской общины, которые выступают против. Участники драки бросались камнями, двух мусульман госпитализировали. Один из участников драки задержан, ему грозит год заключения по уголовной статье о побоях. 13 января для поддержки мусульманской общины Букнари из Аджарии прибыли несколько десятков человек.

Власти Грузии оказывают финансовую и правовую поддержку Грузинской православной церкви и дискриминируют все остальные конфессии, заявила правозащитная организация, указал в мае 2020 года "Институт толерантности и многообразия". Мусульмане в Грузии подвергаются дискриминации чаще, чем представители других конфессий, заявила в октябре 2020 года неправительственная организация "Центр обучения и мониторинга прав человека". Мусульмане с 2016 года добиваются разрешения на строительство мечети в Батуми. В мае 2019 года на притеснения пожаловались в ЕСПЧ мусульмане Кобулети, где проходили митинги против деятельности мусульманского пансионата.

Сегодня у здания администрации в Чохатаури собрались представители мусульманской общины, они требуют продолжения переговоров о строительстве мечети.

"Вчерашняя встреча для нас неубедительна. Ждем сторонников с разных регионов Грузии. Должна состояться еще одна встреча, на которой будут присутствовать представители христианской и мусульманской общин, патриархии, муфтия, центральной власти и СМИ. На уровне местной власти этого вопроса не решить. От государства, от того, кто будет ответственным лицом, мы требуем, чтобы мусульманам была дана возможность богослужения не только в этом селе, а и во всей стране", - заявил представитель местной мусульманской общины Фируз Цулукидзе.

Протестующие попытались пройти в здание администрации, но стянутая на место проведения акции полиция помешала им. "Пусть впустят нас, или пусть кто-нибудь выйдет и поговорит с нами", - потребовал один из участников акции. Представитель мусульманской общины принес на акцию Коран и Библию, заявив, что противостояние между верующими – это позор, передал "Интерпрессньюс".

Мусульмане, участвующие в сегодняшней акции протеста, провели у здания мэрии Чохатаури всю ночь, сообщила "Грузия Online".

Представитель православной общины Букнари заявил, что поблизости от села есть «достаточно мечетей», где мусульмане могут молиться, и нет необходимости устраивать новую, передало сегодня издание Ассоциации ООН в Грузии, Civil.

С жителями Букнари 13 января встретились представители Шемокмедской епархии Грузинской православной церкви, выступившие против насилия.

"В Букнари произошли противостояние между христианской паствой, гурийским населением и между жителями Аджарии, которые являются представителями мусульманской общины. Это противостояние было вызвано тем, что мусульманская община приобрела дом и распространился слух, что они хотят там построить мечеть, с минаретами, с микрофонами и призывами к молитве. Это вызвало противостояние. <...> Они должны соседствовать мирно и должны дать возможность, чтобы мусульмане молились там, где они молились, и православные продолжили молиться в том храме, который существует в этом селе", — процитировали сегодня архимандрита Басила Гоготишвили "Новости-Грузия".

Примечание:

"В Грузии студенты из Азербайджана выступили против закрытия мечети в селе Мохе", "Омбудсмен Грузии заявил о дискриминации мусульман на границе с Турцией", "Жители Ланчхутского района Грузии выступили против мечети в селе Нигвзиани".

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