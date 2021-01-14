Карательные полномочия Агентства развития медиа обеспокоили журналистов в Баку

14 января 2021, 06:00

Полномочия нового Агентства развития медиа в Азербайджане сформулированы размыто, но эта структура имеет возможность наказывать средства массовой информации, отметили опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и журналисты

Президент Азербайджана Ильхам Алиев вечером 12 января подписал указ об углублении реформ в сфере медиа в стране.

Согласно указу, который опубликован на сайте президента, в Азербайджане на основе Фонда поддержки развития СМИ при президенте страны создается юридическое лицо публичного права "Агентство развития медиа Азербайджана". Исполнительный директор упраздненного фонда Ахмед Исмаилов назначен на ту же должность во вновь созданном агентстве.

Президент также утвердил устав агентства. К задачам новой структуры отнесены осуществление деятельности по поддержке развития медиа, подготовка специалистов в данной сфере и их переобучение, стимулирование аудиовизуальных, печатных, онлайн медиа-субъектов и информационных агентств, а также журналистов, внедрение инноваций в сфере СМИ.

В то же время агентство по развитию медиа наделяется карательными функциями. Так, согласно уставу структуры, в случаях выявления в печатных и онлайн-медиа признаков административного правонарушения оно будет обладать полномочиями принимать меры в соответствии с Кодексом об административных проступках. Если же агентство изыщет признаки уголовного деяния, то будет обращаться в соответствующие органы.

Органами управления агентства являются наблюдательный совет из шести членов, назначаемых главой государства, и исполнительный директор. Размер уставного фонда агентства определен в размере 285 405 манатов (почти 168 тысяч долларов). Агентство будет подотчетным главе государства.

Новое агентство наделено спутанными полномочиями

Эксперт в области права медиа, член "Платформы гражданского общества" Алескер Мамедли скептически оценил перспективы новой структуры с точки зрения развития свободы медиа в Азербайджане.

"Фонд поддержки развития СМИ в Азербайджане, созданный десять лет назад, стал источником финансирования большинства непопулярных, но лояльных власти печатных СМИ. Распределение средств через него было непрозрачным. В конечном итоге был сменен исполнительный директор, а деятельностью фонда заинтересовалась прокуратура. Теперь на базе фонда создается новая структура с широкими полномочиями. Она будет заниматься всеми вопросами, начиная от административного наказания печатных и онлайн-медиа вплоть до осуществления бизнес-деятельности", - сказал Мамедли корреспонденту "Кавказского узла" 13 января.

Он напомнил, что центральный орган исполнительный власти, осуществляющий надзор над медиа - министерство информации и печати - было упразднено еще 20 лет назад, в преддверии вступлении Азербайджана в Совет Европы в 2001 году. "Теперь, похоже, его возрождают в виде юридического лица публичного права, причем с путанными полномочиями, без предварительных обсуждений в обществе", - отметил Мамедли.

Традиционные СМИ безнадежно отстали от социальных сетей

Эксперт НПО "Содействие экономическим инициативам" Самир Алиев выразил сомнение в эффективности создаваемого агентства.

"Самым большим "соперником" азербайджанской прессы являются социальные сети, в особенности сервис Youtube. Читатели и пользователи узнают о происходящем в стране именно из этих платформ. Именно эти платформы показали, что людям интересны не только шоу-бизнес, но и политические процессы, и экономическими решения. Но традиционные СМИ, и прежде всего телевидение, не проводят дебатов по общественно значимым вопросам с предоставлением различных точек зрения, в том числе критических", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, "рецептом номер один для развития прессы является обеспечение ее независимости и отсутствие цензуры". "Без этого никакой фонд или агентство не смогут развивать медиа. В лучшем случае они вырастят парниковую прессу, которая будет неконкурентоспособной", - считает эксперт.

Деятельность ликвидированного Фонда господдержки СМИ вызывала негативные оценки

Руководитель Фонда помощи развития журналистики Гулу Магеррамли

считает, что создание агентства развития медиа связано с тем, что Совет прессы (орган саморегулирования прессы) и Фонд господдержки СМИ не только не справлялись с возложенными на них обязанностями, а более того, их деятельность вызывала негативные оценки.

Эти организации не только не помогали развитию свободы СМИ, а напротив поддерживали репрессии против журналистов, сказал Магеррамли корреспонденту "Кавказского узла". Он согласен с тем, что агентство развитие медиа напоминает бывшее в Азербайджане министерство печати и информации. Однако эксперт назвал положительным то, что в числе задач агентства, наряду с государственным регулированием всей сферы журналистики, есть и необходимость развития технологически новых сфер медиа.

Вместе с тем Магеррамли беспокоит то, что новое агентство наделено полномочиями административного наказания печатных и онлайн-СМИ. "В этом смысле оно напоминает Национальный совет по телевидению и радио, который лишает радио- и телекомпании эфира на определенные часы. Правда, агентству не дали полномочий закрывать СМИ. Такие полномочия имеют только суды. Впрочем, нам известно, как работают суды в Азербайджане, и органы медиа не ограждены от необоснованного закрытия", - отметил Магеррамли.

Положительными сторонами нововведения Магеррамли назвал задачи усиления материальной базы СМИ. "На агентство возложено улучшение материально-технической базы СМИ, законотворческая инициатива. Сможет ли агентство добиться свободы слова для журналистов или повторит путь Фонда господдержки СМИ? В передовых странах есть аналогичные государственные организации, они приносят пользу, государство материально помогает медиа. Основная поддержка должна быть оказана электронным, онлайн-СМИ", - считает он.

Полномочия нового агентства расплывчаты

Задачей государства является создание условий для свободной деятельности медиа, сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Института права медиа Халид Агалиев, отвечая на вопрос, насколько создание агентства развития медиа соответствует международным обязательствам страны в области обеспечения свободы прессы.

"У государства нет обязательства полностью исчезнуть из жизни медиа. Напротив, у государства есть обязательство обеспечивать условия для свободной деятельности медиа. К примеру, телерадиочастоты должны быть одинаково доступны для всех. Или же печатные СМИ должны свободно распространяться на территории всей страны. Должна быть обеспечена доступность общественно значимой информации в равной мере для всех СМИ. Все должно делать государство, и его задача создавать благоприятную среду для свободной деятельности медиа. Если будет создана структура, эффективно выполняющая все эти цели, то тут ничего не соответствующего международным обязательствам страны нет", - сказал Агалиев.

Однако подобные структуры не должны создавать ограничения для свободной деятельности медиа, не должны контролировать их, добавил юрист. "К сожалению, существовавшая до сих пор в Азербайджане практика, действовавшие в данной сфере структуры были нацелены на обуздание СМИ, сохранение контроля над ними. И это, конечно, не соответствовало прогрессивной международной практике", - отметил Агалиев.

По поводу наделения вновь создаваемого агентства правами назначать административные наказания Агалиев сказал, что полномочия агентства развития медиа "не ясны, расплывчаты, и как оно будет распоряжаться карательными функциями, станет известно, когда это будет применяться на практике".

При этом он назвал "спорным" наделение какой-то структуры правами по наказанию журналистов, в то время как есть суды. Вместе с тем Агалиев выразил надежду, что "плохая практика" останется позади, новая структура будет заниматься не ограничением прав медиа, а расширением их возможностей.

В уставе нового агентства есть вызывающие беспокойство моменты

По мнению директора информационного агентства Turan Мехмана Алиева, указ президента нацелен на переформатирование государственной политики в области медиа.

"За последние два года в этой сфере были предприняты ряд шагов. В частности, был смещен помощник президента Али Гасанов, длительные годы курировавший работу в данном направлении и взявший медийную сферу в личную монополию. Позже был отправлен в отставку и его протеже – исполнительный директор Фонда поддержки СМИ при президенте. Это является показателем того, что в правительстве понимают, что в медийной политике есть серьезные проблемы и ситуацию надо менять. Власть понимает, что теряет информационное влияние, коммуникацию с обществом. информации, информационных связей в обществе. Правительство хочет, с одной стороны, улучшить качество СМИ, регулировать и исправить ситуацию, вызвать симпатию к себе в обществе, а с другой стороны - использовать СМИ в своих интересах", - сказал Алиев корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, несмотря на наличие позитивных положений в уставе агентства, есть и вызывающие беспокойство моменты. В частности, Алиев не согласен с наделением агентства контролирующими функциями, полномочиями назначать административные наказания и подотчетностью только перед президентом. "Агентство должно быть подотчетно всему обществу. Это не какой-то комитет госбезопасности, а структура, работающая с медиа, поэтому его работа должна быть прозрачной", - заявил Алиев.

По его словам, главная задача СМИ - служить правде. "Основная задача СМИ, и это отражено в нашем профессиональном кодексе, служить истине. То есть вся деятельность агентства должна быть направлена на обслуживание СМИ. Механизмы служения истине должны создавать баланс, создавать плюрализм, выражать альтернативные взгляды. Все СМИ должны придерживаться этого. Если это будет обеспечено, порочная практика запрета определенным лицам появляться на телевидении будет устранена, то можно считать, что агентство будет выполнять свою деятельность, миссию и действовать в соответствии с ней", - сказал Алиев.

Создание Агентства развития медиа Азербайджана прокомментировал журналист Кямал Али, автор блога "Ветер с Апшерона" на "Кавказском узле".

"В уставе нового публичного лица что-то сказано про развитие медиа, свободу слова, и там же агентство наделено карательными функциями. Будет наказывать СМИ за нарушения - ложь, непроверенная информация, оскорбление личности. Это неконкретные дефиниции, под них можно подверстать правдивую статью о коррупции в министерстве. Обвинят, закроют СМИ, журналисты останутся без работы. Какой главред пойдет на такое?" - задается вопросом блогер в публикации "Вместо Фонда создано Агентство, а суть одна - контролировать СМИ".

Блогер считает, что "настоящим журналистам, которых в стране можно насчитать на пальцах двух рук, нужна ликвидация любой государственной "помощи" с их карательным аппаратом, чтобы медиа писала правду, поэтому была популярной, покупаемой и богатой".