Очередь из 260 грузовиков образовалась на пункте пропуска "Верхний Ларс"

13 января 2021, 16:48

Водители грузовиков, которые ждут открытия Военно-Грузинской дороги, обеспечены пунктами обогрева и горячим чаем, скорого открытия дороги не предвидится, отчитались спасатели.

Как писал "Кавказский узел", из-за ухудшения погоды с 22.00 мск 11 января закрыт проезд через КПП "Верхний Ларс" для всех видов транспорта.

На сегодняшний день в районе международного автомобильного пункта пропуска "Верхний Ларс" открытия Военно-Грузинской дороги ожидают около 260 большегрузных автомобилей, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

Для водителей оборудован пункт обогрева, где они могут погреться, выпить чай, зарядить мобильные устройства. Также на участке дороги от Владикавказа до пропускного пункта работают три гостиницы, рассчитанные суммарно на 80 мест, шесть пунктов питания, две АЗС и четыре стоянки общей вместимостью 500 мест. В ближайшие дни открытия дороги не ожидается из-за неблагоприятного прогноза погоды в Грузии, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Согласно изображению с веб-камер на КПП "Верхний Ларс", к 16:20 мск 13 января на выезд в Россию из Грузии нет очередей. В противоположном направлении наблюдается скопление большегрузов, а также три легковых автомобиля. Данные веб-камер обновляются каждые пять минут, следует из информации на сайте "Край земли".

Военно-Грузинская дорога – единственный путь, по которому можно проехать из России в Грузию и Армению, говорится в справке "Кавказского узла" о Военно-Грузинской дороге. Советы для тех, кто решил поехать в Грузию по Военно-Грузинской дороге на автомобиле, "Кавказский узел" собрал в справке "В Грузию на машине: как не застрять на КПП "Верхний Ларс".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью в грузинском селе Степанцминда будет облачно, также ожидаются слабые осадки в виде дождя и снега, температура воздуха -5 градусов, ветер 3 метра в секунду. Днем 14 января ожидаются осадки в виде снега, температура воздуха останется на уровне -5 градусов, скорость ветра снизится до 2 метров в секунду. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе есть возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен в легкой версии.