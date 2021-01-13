Карабахские спасатели нашли тела семи военнослужащих

13 января 2021, 14:07

Число обнаруженных в зоне конфликта тел погибших достигло 1229, сообщил сегодня представитель Госслужбы Нагорного Карабаха по чрезвычайным ситуациям.

Как писал "Кавказский узел", к 12 января на территориях, перешедших под контроль Азербайджана, спасатели обнаружили тела 1222 погибших, в том числе гражданских лиц.

Боевые действия велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября по 9 ноября 2020 года. 10 ноября 2020 года вступило в силу мирное соглашение, согласно которому Армения согласилась на сохранение за Баку контроля над всеми территориями, занятыми азербайджанскими военными в результате боев. Какие это территории, можно посмотреть на карте, подготовленной "Кавказским узлом". Также на "Кавказском узле" опубликована карта размещения российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Подробнее об обострении карабахского конфликта можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Карабах: эскалация конфликта или новая война?" и хронике боевых действий.

Тела семи армянских военнослужащих найдены в Джебраиле (армянское название - Джракан), Физули (армянское название - Варанда) и промежуточной зоне между Сюникской областью Армении и Нагорным Карабахом, сообщил сегодня начальник отдела по связям с общественностью Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Нагорного Карабаха Унан Тадевосян. "Всего с 13 ноября 2020 года по 12 января были обнаружены останки 1229 военнослужащих и мирных жителей", - цитирует его Panorama.

13 января на поиски вышли три отряда спасателей, в каждом из них - более 20 человек. Они ведут поиски по направлениям Талиш-Мартакерт, (азербайджанское название - Агдере) Гадрут, Талиш-Матагис (азербайджанское название - Суговушан), а также в Карин Таке (азербайджанское название - Дашалты), приводит слова Тадевосяна "Sputnik Армения".

"Кавказский узел" также сообщал, что судмедэксперты к 5 декабря 2020 года идентифицировали останки 3360 солдат Нагорного Карабаха, погибших во время осенних боев в зоне конфликта. Минобороны Азербайджана 12 января опубликовало список из 2841 имени военнослужащих, погибших в зоне карабахского конфликта.

Карта размещения военных из России в Нагорном Карабахе размещена на "Кавказском узле". Какие территории достались Азербайджану после осенней войны, показано на подготовленной "Кавказским узлом" карте. Материалы о событиях в зоне карабахского конфликта "Кавказский узел" отслеживает на специальной тематической странице "Карабах: худой мир или война?".