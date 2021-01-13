Армен Саркисян. Фото Iaea Imagebank- https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Armen_Sarkissian#/media/File:Yukiya_Amano_meets_H.E._Armen_Sarkissian_(01890361)_(32795710727).jpg

13 января 2021, 12:29

Президент Армении госпитализирован с коронавирусом

Армен Саркисян помещен в больницу из-за осложнений, возникших после заражения COVID-19, сообщила пресс-служба президента Армении. Коронавирусом заразилась и жена главы государства.

Как сообщал "Кавказский узел", 5 января президент Армении Армен Саркисян перешел на удаленный формат работы в связи с признаками заражения COVID-19. Течение болезни сложное, сообщила 8 января помощник президента Асмик Петросян, отметив, что он пока находится в Лондоне, где перенес срочную операцию на ноге. В Ереван Саркисян вернется, когда его состояние стабилизируется, указала Петросян.

Саркисян, который находился в Лондоне на изоляции под контролем врачей, помещен в больницу, сообщила пресс-служба президента. "Президент проходил лечение в домашних условиях, однако болезнь протекает с осложнениями, в связи с чем его госпитализировали. У Саркисяна высокая температура и двусторонняя пневмония", – говорится в сообщении. Коронавирусом заразилась и супруга президента Нунэ Саркисян, передал сегодня "Sputnik Армения".

У Саркисяна сохраняется высокая температура, врачи диагностировали двустороннюю пневмонию, со ссылкой на сообщение пресс-службы президента информировали сегодня "Новости-Армения".

12 января власти Армении до 11 июля продлили срок карантина. Иностранцы могут въезжать страну только со справкой об отрицательном тесте на COVID-19. Массовые мероприятия разрешены при участии не более 60 человек.

По данным Национального центра контроля и профилактики заболеваний, за сутки в Армении выявлены 485 новых случаев заражения. Число умерших от COVID-19 выросло на 10 и достигло 2951 человек. Еще восемь пациентов с коронавирусом скончались от иных болезней, с начала пандемии таких смертей зафиксировано 715. На лечении находятся 8216 пациентов, сообщил News.am.

На главной странице "Кавказского узла" каждые четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных коронавирусом на Южном Кавказе и юге России. Динамика распространения вируса, в том числе на Южном Кавказе, отражена в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приводятся в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". С данными о штрафах за нарушение карантина можно ознакомиться в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Материалы о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на специальной тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".

Примечание:

"Президент Армении заболел коронавирусом", "Россия передала Армении образцы вакцины на фоне пандемии COVID-19", "Азербайджан опередил Грузию по приросту смертей от COVID-19".

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