Пользователи соцсети призвали наказать врачей за травмы у ребенка в Анапе

13 января 2021, 09:59

Прокуратура и Следком должны изучить жалобу родителей двухлетнего ребенка, которые обнаружили повреждения на его теле после выписки из больницы, заявили пользователи Facebook. Минздрав настаивает, что в анапской больнице ребенку была оказана вся необходимая помощь.

По словам родственников, ребенок был госпитализирован 2 января. Его семья живет в Крымске, но местная больница превращена в ковидный госпиталь, и мальчика положили в больницу в Анапе. Поскольку ребенок был направлен в реанимацию, близким, согласно правилам больницы, не разрешили остаться с ним и даже посещать пациента. Забрав его через четыре дня, родственники заметили на спине мальчика повреждения, обработанные зеленкой. Если бы такие травмы были на теле ребенка при поступлении в больницу, это не могли бы не заметить при осмотре, подчеркнул родственник мальчика, житель Кубани Андрей Бурчик.

С 6 января ребенок находился в обычном отделении больницы Анапы, под присмотром бабушки, но его состояние ухудшалось. При этом местные врачи, по словам Бурчика, отказались дать направление в краснодарскую больницу. "Мы привезли племянника в Краснодар сами и пришли на прием к платному специалисту. Доктор заявил, что ребенка нужно немедленно госпитализировать и написал направление в одну из больниц Краснодара. Сейчас ребенок находится там. Его состояние стабильно тяжелое", — процитировало Андрея Бурчика минувшей ночью кубанское издание "Юга".

Необходимо жаловаться в прокуратуру и Следственный комитет, указал пользователь Facebook Кирилл Волобуев. "Если они не писали, то нужно немедленно написать", - призвал он 12 января Андрея Бунчика в комментариях на его странице. "Суд публичный и тюрьма за такое", - заявил другой пользователь, Сергей Жуков. "Будь я на месте родителей, я бы уже подняла всех и вся, чтобы наказать виновных", - написала Ольга Лялина-Мазепа.

Заявление в прокуратуру уже написано, указал Андрей Бурчик в комментарии. "Ответа не последовало. Но ответ особо и не важен. Покарают в анапской больнице кого-то или нет - не мое дело. Для меня важно, что у малыша пневмония, он очень слаб", - написал автор поста.

"[Ребенку] 2,5года. 4 дня пролежал в реанимации г. Анапа с пневмонией. <...> у ребёнка слезла кожа со спины, потому что он все это время лежал в своей моче. Я слышал, что сейчас врачи - герои, но это не героизм", - говорится в публикации от 7 января на странице Бурчика в Facebook. К 9.59 мск 13 января эта публикация набрала 27 отметок пользователей и 42 комментария.

В Минздраве настаивают, что "при поступлении в отделение реанимации медицинской организации у ребенка уже наблюдались изменения кожи на спине". "Несовершеннолетнему была оказана вся необходимая медицинская помощь", - говорится в публикации на сайте министерства здравоохранения Краснодарского края от 8 января.