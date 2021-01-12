Координатор краснодарского штаба Навального Анастасия Панченко. Фото: официальный сайт штаба Навального в Краснодаре https://shtab.navalny.com/hq/krasnodar

12 января 2021, 21:01

Краснодарская активистка обвинена в оскорблении Путина

Полицейские увидели оскорбление президента в критическом посте координатора краснодарского штаба Навального Анастасии Панченко в соцсети. Адвокат Михаил Беньяш потребовал проведения лингвистической экспертизы.

Анастасию Панченко сегодня вызвали в УВД Краснодара, где вручили определение о возбуждении в отношении нее административного дела об оскорблении представителя власти по части 3 статьи 20.1 КоАП РФ. В определении (есть в распоряжении "Кавказского узла") говорится, что активистка 1 декабря 2020 года опубликовала на своей странице в Instagram пост с изображением Владимира Путина и текстом в поддержку Алексея Навального.

"На Навального хотели завести дело об экстремизме за якобы призыв к насильственному свержению власти, я написала, что не Навальный экстремист", - заявила корреспонденту "Кавказского узла" Панченко. В своем посте она высказала свое мнение о том, что такое экстремизм, и в связи с этим озвучила критику в адрес Путина.

1 декабря 2020 года в СМИ появилась информация, что московские следователи нашли в выступлении Навального в эфире "Эха Москвы" призывы к насильственному изменению конституционного строя. Однако в Следственном комитете заявили, что не занимаются проверкой высказываний Алексея Навального на призывы к экстремизму, сообщил в тот же день "Дождь".

"Я не считаю, что оскорбила Путина, я написала правду", - пояснила активистка, не согласившись с мнением полицейских. Панченко также сообщила, что отказалась давать показания по делу.

Активистку вызвали в УВД Краснодара по телефону, не отправив повестку, обратил внимание адвокат Михаил Беньяш. Он также указал, что дело об административном правонарушении возбудили до проведения лингвистической экспертизы, которая должна была установить, есть ли в посте Панченко оскорбление Владимира Путина.

«Я считаю, что в ее посте нет ничего оскорбительного, ведь оскорбительный пост должен содержать ненормативную лексику, а ее нет. Мы заявили ходатайство о проведении лингвистической экспертизы и дали честное слово, что придем с ней ознакомиться", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Михаил Беньяш.

Часть 3 статьи 20.1 КоАП РФ предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей.

Напомним, в июле 2020 года суд постановил оштрафовать на 80 тысяч рублей тогдашнего координатора краснодарского штаба Навального Льва Гяммера за ролик с критикой политики российского президента. Защита настаивала на том, что активист не говорил ничего оскорбительного, но судья отказался назначить лингвистическую экспертизу и спросить у Путина, оскорблен ли он.

Примечание:

"Активистка Олейникова оштрафована за плакат в соцсети", "Активист из Ейска оштрафован за оскорбление Путина", "Дела по статье о неуважении к власти вошли в практику судов в Калмыкии".

Автор: Анна Грицевич; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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