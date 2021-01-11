11 января 2021, 20:29

Главы предприятий в Калмыкии обвинены в хищениях электроэнергии для майнинга

Бывшие руководители двух предприятий в Калмыкии подключили "майнинговые фермы" к электросетям и обвинены в краже электроэнергии на 16 миллионов рублей, сообщила прокуратура.

По версии следствия, руководители двух предприятий до ноября 2019 года в целях майнинга криптовалюты биткойн разместили "майнинговые фермы" в помещениях двух предприятий и несанкционированно подключили их к электрическим сетям. В результате обвиняемые причинили имущественный ущерб ресурсоснабжающей организации ПАО "МРСК Юга" - "Калмэнерго" в размере более 16 млн рублей, сообщила прокуратура Калмыкии.

Бывшие директора предприятий обвинены в причинении особо крупного имущественного ущерба (п.п. "а,б" ч.2 ст.165 УК России). Один из них также обвинен в превышении должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК России). "В целях обеспечения возмещения ущерба наложен арест на изъятое оборудование "майнинговой фермы", а также на имущество обвиняемых на общую сумму более 25 млн рублей. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Элистинский городской суд", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2020 года бывший министр земельных и имущественных отношений Калмыкии был заподозрен в мошенничестве на 20 миллионов. По данным прокуратуры, он похитил деньги, продав по заниженной стоимости водовод.

Примечание:

"Аналитики предупредили об угрозе гуманитарной катастрофы в Абхазии в связи с нехваткой электроэнергии", "Кадыров возложил ответственность за майнеров на подчиненных", "Спикер думы городского округа на Ставрополье задержан по делу об афере".

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