Более четверти суммы осталось собрать издателю дневника об оккупации Таганрога

10 января 2021, 20:03

Более 54 тысяч из запланированных 200 тысяч рублей осталось собрать за 28 часов для издания книги историка Павла Поляна, в которую вошел дневник жителя Таганрога, написанный во время оккупации города в 1941-43 годах.

Как писал "Кавказский узел", петербургское издательство "Нестор-История" объявило сбор денег на печать тиража книги историка Павла Поляна "Если только буду жив...": 12 дневников военных лет", в которую вошли 12 дневников, написанных в немецком тылу, в том числе дневник рабочего Николая Саенко об оккупации Таганрога. Сбор средств был начат 26 октября 2020 года, к 14.50 мск 8 января было собрано 138 016 рублей из запланированных 200 тысяч рублей.

В дневнике, который Николай Саенко вел в 1941-43 годах, приведены свидетельства благосклонного отношения жителей оккупированного Таганрога к немецким фашистам, а также массового коллаборационизма, характерного для регионов юга России в годы войны, рассказал "Кавказскому узлу" Павел Полян. Такие дневники лучше отражают реальность того времени, чем учебники истории, согласился историк Олег Будницкий.

Пожертвования на издание книги Павла Поляна принимаются до 23.59 мск 11 января, говорится на сайте краудфандинговой платформы Planeta.ru, где организован сбор денег на издание книги.

По состоянию на 20.00 мск 10 января, проект поддержали 100 раз, при этом из запланированных 200 тысяч рублей собрано 145 716 рублей (72,85%).

Таким образом, за оставшиеся 28 часов организаторам краудфандинга осталось собрать 54 284 тысячи рублей.

Для издания книги объемом в 992 страницы издательству были необходимы оборотные средства, пояснил 8 января корреспонденту "Кавказского узла" Семену Чарному директор издательства "Нестор-История", доктор исторических наук Сергей Эрлих. "Мы решили получить их за счет предварительной "подписки" на книгу по льготной цене (как минимум на 50% меньше, чем в магазинах). Благодарим всех, кто откликнулся на нашу просьбу и поддержал выход издания", - сказал он.

Напомним, стоимость книги для тех, кто решил поддержать проект и получить книгу самовывозом в Москве или Санкт-Петербурге, варьируется на сайте проекта от 900 до 1000 рублей. Авторы проекта также предоставили возможность поддержать его и меньшей суммой без вознаграждения.