Мусульмане начали сбор подписей за передачу им здания исторической мечети в Ростове-на-Дону

10 января 2021, 11:06

За четыре дня петиция с требованием вернуть мусульманам здание исторической мечети в Ростове-на-Дону собрала 532 подписи. Ростовский муфтият призвал чиновников пересмотреть решение о передаче здания джазовой школе, а мусульманскую общественность - не поддаваться на провокации.

Как писал "Кавказский узел", мэрия Ростова-на-Дону передала джазовой школе построенное в начале ХХ века и перестроенное в советские годы здание соборной мечети, за которое боролись верующие. Решение мэрии мусульмане считают несправедливым и возмущены этим, заявил глава муфтията Ростовской области Мухаммед Бикмаев. За долгие годы здание потеряло свой исторический облик и требует реконструкции, указал архитектор Владимир Кирьязиев.

На SMS-сервис "Кавказского узла" 3 января поступило сообщение о передаче муниципальному учреждению здания, на которое претендовала мусульманская община. "Здание армейского клуба по адресу: Красноармейская, 97, на месте которого когда-то располагалась Соборная мечеть Ростова, передали школе имени Кима Назаретова. За здание мечети много лет борется мусульманская община города", - написал автор сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot

Петиция с требованием вернуть здание исторической мечети в Ростове-на-Дону мусульманской общине, адресованная президенту России Владимиру Путину и администрации города, опубликована 6 января на сайте change.org. "Мусульмане Ростова-на-Дону с 1980-х годов активно пытались вернуть своей общине здание на Красноармейской улице [...] Однако городской департамент имущественно-земельных отношений ответил на просьбу отказом, заявив, что речь идет уже не об историческом здании мечети, а о построенном в 1980 году армейском клубе. Городской и областной арбитражные суды встали на сторону властей и отказались удовлетворять иск муфтията о передаче здания мусульманам", - говорится в петиции. В ней также отмечается, что мусульмане не согласились с позицией властей и судов и анонсировали продолжение борьбы за здание.

Мечеть, за здание которой борются мусульмане, была построена в 1905 году. Здание расположено на улице Красноармейской, 97. Мечеть была двухэтажной, с минаретом. Даже в советское время на пятничные и праздничные молитвы в мечети собирались тысячи мусульман. В 1953 году здесь удалось провести капитальный ремонт. Но спустя десять лет мечеть закрыли и опечатали, храмовое имущество конфисковали, а имам был арестован. Здание использовалось сначала как склад продторга, затем как спортзал, а потом его перестроили в солдатский клуб, разрушив купол, минарет и часть стен, указано на сайте Духовного управления мусульман Ростовской области.

К 11.00 мск 10 января под петицией собрано 532 подписи. Подписанты призвали вернуть верующим мечеть и не оскорблять их чувства.

"В условиях дефицита мечетей отдавать историческое здание мечети под другое - это кощунство. Кроме того, отдавать под музыкальное здание, что ещё и затрагивает чувства верующих", - считает Ирек Зиннатов.

В Ростове-на-Дону сейчас есть только одна действующая мечеть - на улице Фурмановской. В июне 2019 года там по случаю праздника Рамадан собрались 15 тысяч верующих, и они назвали необходимостью строительство в городе второй мечети. В настоящее время муфтият объявил сбор денег на расширение действующей мечети.

"Ценить и уважать нужно корни. Я как человек с активной позицией, безусловно поддерживаю развитие детей, однако категорически против, если для этого рушатся религиозные ценности", - написала Малика Абакирова.

"Мечеть должна принадлежать верующим мусульманам", - поддержал требование верующих Адам Евлоев.

"Я хочу сохранить историческое наследие и честь мусульман!" - написал Мирослав Чернавский.

Центральное духовное управление мусульман Ростовской области призвало чиновников отменить решение о передаче здания мечети джазовой школе. "Считаем использование здания бывшей мечети в данных целях не уместным и попирающим религиозные чувства тысяч мусульман Ростовской области. Призываем уполномоченные органы пересмотреть данное противоречивое и несправедливое на наш взгляд решение", - говорится в обращении муфтията, опубликованном 8 января на его сайте. При этом духовное управление призвало мусульман при разрешении конфликта с мэрией "полагаться на Аллаха, проявлять благоразумие, соблюдать правопорядок и не поддаваться на различные провокации".

Пользователь соцсети "ВКонтакте" Ренат Незнамов считает, что попытка сократить число мечетей в Ростове-на-Дону связана с желанием властей "сдержать наплыв мусульман". "Но скоро эти методы приведут к проблемам "неправильного" ислама", - написал он в комментарии под постом дагестанского блогера Расула Тавдирякова, опубликованным 3 января в соцсети.

Комментариев относительно петиции и требований мусульман на сайте мэрии Ростова-на-Дону на 11.00 мск сегодня нет.