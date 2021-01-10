10 января 2021, 01:23
Жители трех волгоградских поселков остались без света из-за непогоды
Авария на сетях напряжения в Среднеахтубинском районе произошла из-за сильного ветра и ливней, несколько поселков остались без электричества.
Линия электропередач повреждена в Среднеахтубинском районе вечером 9 января.
Без света остались жители поселков Бурковский, Маслово, Госпитомник, расположенных вдоль трассы Краснослободск - Средняя Ахтуба - Волжский, сообщает "Высоты 102" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Среднеахтубинского района.
По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий: в Волгограде и Волгоградской области идут проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Энергетики уже приступили к устранению повреждений, сообщает v1.ru.
По данным всероссийский переписи населения, в поселке Бурковском проживает 866 человек, Маслово - 461 человек, 1005 человек.
Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что вечером 8 января из-за аварии на подстанции в Тракторозаводском районе Волгограда четыре многоэтажных дома были отключены от электричества, аварию устранили утром 9 января.
По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Средней Ахтубе температура воздуха составит два градуса тепла, ночью похолодает до 0 градусов. Ни днем, ни ночью дожди не прогнозируются, ветер будет западный 5-6 метров в секунду. Пользователи сервиса, который доступен и в легкой версии, могут корректировать данные метеорологов для более точного прогноза.