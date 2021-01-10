Жители трех волгоградских поселков остались без света из-за непогоды

10 января 2021, 01:23

Авария на сетях напряжения в Среднеахтубинском районе произошла из-за сильного ветра и ливней, несколько поселков остались без электричества.

Линия электропередач повреждена в Среднеахтубинском районе вечером 9 января.

Без света остались жители поселков Бурковский, Маслово, Госпитомник, расположенных вдоль трассы Краснослободск - Средняя Ахтуба - Волжский, сообщает "Высоты 102" со ссылкой на единую дежурно-диспетчерскую службу Среднеахтубинского района.

По предварительным данным, авария произошла из-за неблагоприятных погодных условий: в Волгограде и Волгоградской области идут проливные дожди, сопровождающиеся сильным ветром. Энергетики уже приступили к устранению повреждений, сообщает v1.ru.

По данным всероссийский переписи населения, в поселке Бурковском проживает 866 человек, Маслово - 461 человек, 1005 человек.

Ранее "Кавказский узел" также сообщал, что вечером 8 января из-за аварии на подстанции в Тракторозаводском районе Волгограда четыре многоэтажных дома были отключены от электричества, аварию устранили утром 9 января.