09 января 2021, 22:28

Сочинец оштрафован за пожар рядом с аэропортом

Житель Сочи, который разводил костры на личном земельном участке, стал виновником лесного пожара в районе аэропорта, сообщило МВД Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", с конца 2020 года в Сочи призошла целая серия лесных пожаров. Уже к 4 января их площадь достигла 129 га. Мэр Алексей Копайгородский назвал виновниками пожаров местных жителей. К 7 января было заведено 13 административных дел и одно уголовное. Один крупный природный пожар - близ международного аэропорта Сочи - потушен, продолжает гореть лесная подстилка на площади 500 квадратных метров в Дагомысском лесничестве в районе села Барановка, отчитался сегодня начальник управления гражданской обороны и защиты населения администрации Сочи Вадим Снегирев. По его словам, ситуация обострилась ночью из-за ветра, который раздувает тлеющий валежник.

Скриншот публикации о пожаре в районе Дагомысской Барановки, https://t.me/love_sochi/10130Сочинская полиция составила административный протокол и оштрафовала 36-летнего мужчину за нарушение требований пожарной безопасности, сообщила сегодня со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Краснодарскому краю "Российская газета". Размер штрафа в публикации не уточняется.

По данным полиции, площадь пожара в районе сочинского аэропорта составила 400 квадратных метров. Сочинец сжигал мусор, листву и траву на своем участке в селе Бестужевское, но огонь перекинулся на соседний участок, а впоследствии - в лесной массив, привел сообщение регионального главка полиции ТАСС.

Всего в течение новогодних праздников в Сочи произошло не менее 15 лесных пожаров, сообщил сегодня "Интерфакс".

Telegram-канал "Любимый Сочи" сообщил в 19.42 мск, что в Сочи горит лес в районе Дагомысской Барановки, в тушении принимают участие сотрудники национального парка. Публикация сопровождается видео с горящим лесом. 

Примечание:

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