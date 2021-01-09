Пользователи соцсетей возмутились отказом Абхазии от помощи в тушении пожаров

09 января 2021, 13:53

Из-за отказа властей Абхазии от предложенной Грузией помощи от огня существенно пострадала природа курортного края. Экстренные службы Абхазии не имеют достаточных ресурсов для эффективной борьбы с масштабными лесными пожарами, считают пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", с 4 января в Галском и Гагрском районах Абхазии зафиксированы лесные пожары, к 5 января от огня пострадали девять сел, сгорели три жилых дома. Вечером 7 января новые очаги пожаров были зафиксированы в Гагрском и Очамчырском районах, а к 8 января огонь приблизился к жилым домам в Гагре. Сегодня из-за пожара близ Гагры вышла из строя подстанция "Псоу 220", из-за чего без электроснабжения осталась значительная часть региона.

8 января власти Грузии предложили Абхазии помощь в тушении лесных пожаров. Грузинская сторона в том числе готова задействовать для борьбы с огнем вертолет, сообщила министр по вопросам примирения и гражданского равноправия Тея Ахвледиани. В свою очередь секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шамба заявил, что пожарным самопровозглашенной республики помощь не требуется.

Публикация о лесном пожаре в Гагре была размещена 8 января на странице "Абхазия. Live" в Facebook, на которую подписаны 121 333 пользователя. Запись сопровождена роликом, на котором показан горящий лес на склоне горы, действие происходит ночью. С пламенем борются пожарные. К 13.25 мск 9 января запись набрала 904 отметки с различными реакциями пользователей и 241 комментарий. Часть их авторов раскритиковала власти Абхазии за отказ от предложении Грузии о помощи в тушении пожаров.

"Тут с самолета тушить надо, а не одной пожарной машиной. Просите помощи у соседних государств, сами не справитесь, загубите такую красоту", – написала Инна Юрченко.

"С такой допотопной техникой против стихии ничего не добьетесь. Предлагают вам помощь, примите... Видите ли, гордость у них", – написал Andro K. Maisuradze.

"Почему от помощи грузин отказались? Думаю, это была искренняя помощь, возможно, это было бы начало дружбы между вами, ведь когда-то должна закончиться эта холодная война", – считает Татьяна Череватая.

"Больно смотреть, почему от помощи отказываются?" – задалась вопросом Лариса Кузьмина.

"Такого ещё не было! Глупо отказываться от помощи, беда объединяет всех", – выразила схожее мнение Tatiana Moroz.

"Почему Абхазская сторона отказывается от помощи грузинской стороны? Неужели на кону так мало стоит?" – задал вопрос пользователь Nan Seqania.

Запись о лесном пожаре близ села Бзыбь в Гагрском районе была размещена 8 января на странице издания sputnik_abkhazia в Instagram, на которую подписаны около 89.5 тысячи пользователей. К 13.25 мск публикация набрала около 29,8 тысячи просмотров и 193 комментария. Часть их авторов также подвергла критика власти Абхазии за отказ от предложения помощи.

"Шамба говорит, что не нужна помощь. Думаю, единство необходимо сейчас, чтобы положить конец этому кошмару", – написал пользователь с ником toko0_oo.

"Почему МЧС все делает в одиночку? В нормальном государстве в таких критических ситуациях на помощь приходят дополнительные силы от лица министерства обороны и других структур для помощи", – задался вопросом murik.katsba0.

"Наш министр говорит, не критичная ситуация, чтобы просить помощи. А и еще нет денег на топливо для "вертушек", – отметила melaniyaaaaaaaaa.

"Господи, объясните мне, где вертолеты, где вообще что-нибудь? Как так? Горит какой день и в разных локациях. Если наше государство опять не справляется, пусть уже просят помощи у российских МЧС", – считает пользователь с ником rena_rise.

Другая часть комментаторов предположила, что пожар возник в результате поджога.

"Такое чувство, что кто-то специально каждый район поджигает", – написала lola_grivapsh.

"100% поджигают. Такая влажность и нежарко. Летом не горят", – согласился пользователь n009lli.

"Кто-то еще сомневаемся, что это человеческий фактор?" – задался вопросом пользователь home_dekop.

Публикация о лесном пожаре в Абхазии была также размещена 8 января в группе "Абхазия. Гагра" в соцсети "Вконтакте". К 13.25 мск запись набрала 159 отметок "нравится" и 57 комментариев. Часть авторов призвала власти региона к усилению борьбы с огнем.

"Вертолет надо, с моря черпать и тушить", – написал Виталий Мишанин.

"Не понимаю, зачем ждать у моря погоды? Тушить надо и как можно скорее. Там же животные, где власти Абхазии? Почему никакие меры не принимают?" – задалась вопросом Ксения Красина.

Грузия считает Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными Россией. На "Кавказском узле" в разделе "Справочник" опубликована подробная справка о "Пятидневной войне" 2008 года, после которой Россия и некоторые другие страны признали независимость Абхазии и Южной Осетии, а Грузия прекратила дипломатические отношения с Россией.

8 августа 2008 года Россия вмешалась в вооруженный конфликт между Грузией и Южной Осетией. После завершения боевых действий президент России подписал указы о признании независимости Южной Осетии и Абхазии. После этого парламент Грузии проголосовал за разрыв дипломатических отношений с Россией, с тех пор Грузия считает Абхазию и Южную Осетию оккупированными Россией территориями, говорится в справке "Кавказского узла" о "Пятидневной войне" 2008 года.