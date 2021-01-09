Три человека пострадали при взрыве газа в Аджарии

09 января 2021, 14:36

Часть двухэтажного дома в пригороде Батуми обрушилась в результате взрыва газа, двое из трех пострадавших госпитализированы.

Взрыв произошел на втором этаже дома в Хелвачаури. Двое пострадавших доставлены в клинику, один получил легкие ранения.

Всего в доме находились четыре человека, в том числе хозяин. Часть дома обрушилась, сообщил со ссылкой на соседей пострадавших "Первый канал" Грузии.

По факту взрыва возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при использовании электричества или тепловой энергии УК Грузии, пишет "Sputnik-Грузия".

"Кавказский узел" ранее писал, что в сентябре 2020 года один человек погиб и трое получили травмы при взрыве кислородного баллона в тбилисском клубе Dejavu, где проводился ремонт.