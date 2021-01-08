08 января 2021, 22:22
Житель Абхазии погиб при падении машины в озеро Рица
Один человек погиб, троим удалось спастись при падении автомобиля с дороги, ведущей на дачу Сталина, в озеро Рица, сообщили в МЧС Абхазии.
По данным ведомства, спасатели получили информацию об инциденте сегодня вечером. В автомобиле, упавшем в озеро, находились четыре человека. Трое из них смогли выпрыгнуть из машины на ходу, один человек выбраться не смог, проинформировали в МЧС Абхазии.
Погибшим оказался житель Гудаутского района. На место прибыли водолазы МЧС, которые извлекли автомобиль из озера. Тело погибшего передано родственникам, пишет со ссылкой на ведомство "Sputnik-Абхазия".
"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП на дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица, в августе 2020 года. Арендованный квадроцикл, на котором ехали парень и девушка из Санкт-Петербурга, упал с обрыва в районе реки Бзыбь. Парень получил незначительные травмы, а его спутница пропала. Позднее она была найдена мертвой в реке на глубине четырех метров.
"Сотрудники МЧС Абхазии спасли туриста из Москвы", "Врачи сообщили об улучшении состояния выживших при ДТП в Грузии", "Три человека пострадали в ДТП с военным автомобилем в Армении".
08 января 2021, 22:13
-
Власти Армении пообещали построить в Шурнухе новые дома после демаркации
12 семей, выселенных из восточной части села Шурнух по требованию Азербайджана, получат новые дома, заверило правительство Армении.
08 января 2021, 21:15
-
120 тысяч граждан Грузии получили компенсации за ущерб от пандемии
Единоразовую компенсацию в размере 300 лари в декабре 2020 года получили более 120 тысяч граждан Грузии, пострадавших от последствий пандемии, сообщил глава министерства финансов Иване Мачавариани.
08 января 2021, 20:30
-
1
Жители Кабардино-Балкарии массово пожаловались на финансовую пирамиду
Более ста человек заявили сегодня в полицию Нальчика, что стали жертвами мошеннической схемы с участием местных блогеров. Пользователи Instagram раскритиковали потерпевших за наивность.
08 января 2021, 19:56
-
Алимы постановили выселить родню подозреваемого из поселка Тарки
Имам мечети в Тарки озвучил анонсированное мэром Махачкалы решение местных алимов о выселении семьи подозреваемого в убийстве. Реанимация общинных традиций вызвала как восторг, так и критику со стороны интернет-пользователей.
08 января 2021, 18:30
-
Помощник президента Армении рассказала о сложном течении его болезни
Президент Армении Армен Саркисян переносит коронавирус с присущими этому заболеванию симптомами - течение болезни сложное, сообщила сегодня его помощник Асмик Петросян, отметив, что он пока находится в Лондоне.
-
08 января 2021, 15:561
Армянские активисты выступили против новых соглашений с Азербайджаном
-
08 января 2021, 13:122
Родители армянских срочников потребовали отменить их службу в Карабахе
-
08 января 2021, 11:32
Раненный в Грозном силовик озвучил подробности нападения
-
08 января 2021, 10:03
Задержан подозреваемый по делу об убийстве на сходе в поселке Тарки
-
07 января 2021, 20:241
Волгоградцы решились участвовать в массовых гуляниях вопреки пандемии
-
07 января 2021, 18:322
Жители Азербайджана выступили против принудительных взносов в фонды помощи
-
08 января 2021, 18:30
Помощник президента Армении рассказала о сложном течении его болезни
-
08 января 2021, 17:32
Премьер Абхазии отправлен в Москву лечиться от коронавируса
-
08 января 2021, 09:05
Стрельбы артиллеристов прошли в Чечне
-
07 января 2021, 22:34
Жители Тбилиси потребовали возобновить подачу газа
-
07 января 2021, 21:523
Парашютист погиб в горах Кабардино-Балкарии
-
07 января 2021, 18:04
Четвертое за пять дней землетрясение произошло в Дагестане
-
06 января 2021, 21:46
Карантин из-за оспы животных объявлен в Кумторкалинском районе Дагестана
-
06 января 2021, 17:23
Адыгейские силовики заподозрили выходца из Средней Азии в вербовке
- Присоединиться к нашему Дзен каналу
- Добавить в Яндекс.Новости
- Получить КУ на почту
-
08 января 2021, 17:32
Премьер Абхазии отправлен в Москву лечиться от коронавируса
-
08 января 2021, 16:49
Абхазия отказалась от помощи Грузии в тушении пожара близ Гагры
-
10 сентября 2020, 20:0723
Кадыров Рамзан Ахматович
-
04 января 2021, 13:54
BERG...man TbilisiРоссия - о демаркации, Грузия - о деоккупации. Замкнyтый круг и потешные бла-бла 61
-
02 января 2021, 09:24
BERG...man TbilisiГаз раздора, Грозный и "брожение", Чичерина.... И как начинался 2020-ый 17
-
26 декабря 2020, 13:18
BERG...man Tbilisi"МИД Абхазии" о враждебном настрое Грузии, в связи с закупкой разв. и боевых дронов. И о роли США 69
-
31 декабря 2020, 10:5740
Кровная месть - как теперь убивают на Кавказе
-
23 декабря 2020, 10:041
Рискованный "Инстаграм": за что Малику Джикаеву посадили в Чечне
-
06 января 2021, 01:25Родители предлагают изучать родные языки в школах Москвы
-
05 января 2021, 14:53Заявление отделения Пенсионного фонда по Краснодарскому краю о графике выплаты пенсий
-
05 января 2021, 07:21В Северной Осетии впервые издан этнографический атлас
-
04 января 2021, 20:26Сочинских пенсионеров оставили без денег на Новый год
-
03 января 2021, 06:37Здание армейского клуба в Ростове передали школе имени Кима Назаретова
-
05 января 2021, 11:47
Жертвами конфликта на Северном Кавказе в IV квартале 2020 года стали 26 человек
-
04 января 2021, 22:44
14 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе в декабре 2020 года