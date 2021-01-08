08 января 2021, 22:22

Житель Абхазии погиб при падении машины в озеро Рица

Один человек погиб, троим удалось спастись при падении автомобиля с дороги, ведущей на дачу Сталина, в озеро Рица, сообщили в МЧС Абхазии.

По данным ведомства, спасатели получили информацию об инциденте сегодня вечером. В автомобиле, упавшем в озеро, находились четыре человека. Трое из них смогли выпрыгнуть из машины на ходу, один человек выбраться не смог, проинформировали в МЧС Абхазии.

Погибшим оказался житель Гудаутского района. На место прибыли водолазы МЧС, которые извлекли автомобиль из озера. Тело погибшего передано родственникам, пишет со ссылкой на ведомство "Sputnik-Абхазия".

"Кавказский узел" ранее сообщал о ДТП на дороге, ведущей к высокогорному озеру Рица, в августе 2020 года. Арендованный квадроцикл, на котором ехали парень и девушка из Санкт-Петербурга, упал с обрыва в районе реки Бзыбь. Парень получил незначительные травмы, а его спутница пропала. Позднее она была найдена мертвой в реке на глубине четырех метров.

Примечание:

"Сотрудники МЧС Абхазии спасли туриста из Москвы", "Врачи сообщили об улучшении состояния выживших при ДТП в Грузии", "Три человека пострадали в ДТП с военным автомобилем в Армении".

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