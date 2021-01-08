Стрельбы артиллеристов прошли в Чечне

08 января 2021, 09:05

Более 500 военных отработали навыки разведки и стрельбы из гаубиц и минометов на учениях в Чечне, сообщило Минобороны России.

По данным военного ведомства, в учениях были задействованы артиллеристы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Военные отработали на полигонах в Чечне навыки ведения разведки, подготовки исходных данных для стрельбы и управления огнем артиллерийских подразделений, сообщило 8 января Минобороны России на своем сайте. В тренировках приняли участие более 500 военнослужащих Южного военного округа, гаубичные и реактивные батареи устроили состязания в скорости и точности выполнения учебных задач, отмечается в сообщении.

По данным ведомства, военные применили более 60 единиц военной техники, в том числе 122-мм самоходные гаубицы 2С3М «Акация», минометы 2Б11 «Сани» и реактивные системы залпового огня РСЗО «Град-М». Занятия проводились на оснащенных современными имитационными средствами полигонах, для военных была создана максимально приближенная к боевой обстановка, говорится в сообщении.

В Чечне находятся три крупных военных полигона: "Гвардеец" в городе Шали, "Альпийский" в Шатойском районе и "Калиновская" в Наурском районе.

"Кавказский узел" также писал, что в сентябре 2020 года разведчиков из Чечни приняли участие в учениях Астраханской области. Вместе с военными из Дагестана и Северной Осетии они отработали навыки уничтожения диверсантов, организации засад и боевых стрельб.