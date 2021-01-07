Жители Тбилиси потребовали возобновить подачу газа

07 января 2021, 22:34

В поселок Поничала на окраине Тбилиси три дня не подается газ, заявили местные жители и в знак протеста перекрыли скоростную автомагистраль.

По данным протестующих, без газоснабжения остались 1200 семей. Перекрыв трассу Тбилиси - Рустави, они требовали встречи с представителями газораспределительной компании Tbilisi Energy.

Акция протеста вызвала недовольство водителей, между ними и активистами произошли перепалки и драки. На место прибыли патрульные, которые вывели участников акции с проезжей части. После этого автомобильное движение было восстановлено, сообщили "Новости-Грузия".

На видео телеканала "Рустави 2" десятки людей в ночное время блокируют шоссе.

Ранее "Кавказский узел" писал, что городская инспекция Тбилиси 15 декабря снесла 12 незаконно построенных зданий в Исано-Самгорском районе города, вызвав протест местных жителей. Активисты объявили о бессрочной акции протеста, они указали на недопустимость лишения жилья в период пандемии и потребовали поддержки от властей до окончания сроков ограничений по COVID-19. На следующий день на акции протеста жители поселка Африка потребовали легализации их земельных участков и освобождения одного из задержанных активистов.