Волгоградцы решились участвовать в массовых гуляниях вопреки пандемии

07 января 2021, 20:24

Меры против коронавируса не соблюдались многими участниками рождественских массовых гуляний, но это не стало поводом отказываться от развлечений, рассказали опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" жители Волгограда.

Как сообщал "Кавказский узел", во время рождественских богослужений в храмах Волгограда верующим предлагали надеть маски и воспользоваться антисептиками. Прихожане старались соблюдать меры безопасности, однако правило о дистанции игнорировалось ввиду большого скопления людей.

В связи с пандемией в храмах Русской православной церкви действуют ограничения, введенные еще весной 2020 года. Духовенство и сотрудников храмов обязали носить маски, если они контактируют с прихожанами, а верующим рекомендовано "готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику". Также в храмах должны протирать ложку для причастия платком с дезинфицирующим раствором после каждого причастившегося, а помазание совершать одноразовыми ватными палочками. Целовать чашу, крест и руку нельзя, а иконы, крест и Евангелие должны также регулярно протирать дезинфицирующим раствором.

Сегодня в Александровском саду Волгограда рядом собором Александра Невского в течение часа проходили "Рождественские встречи". Затем мероприятие переместилось в пойму реки Царица, где продолжалось еще час. Вход был свободным. По оценке корреспондента "Кавказского узла", в Александровском саду собралось не менее 300 человек, а в пойме реки Царица - не менее тысячи.

За наличием масок и перчаток, а также за соблюдением социальной дистанции никто не следил. В Александровском саду присутствовали трое полицейских, в пойме Царицы полиции среди гуляющих не наблюдалось. Большинство пришедших отметить Рождество были без масок, социальная дистанция между людьми не соблюдалась.

Творческие коллективы развлекали горожан песнями, плясками. Актеры театра духовно-нравственного сюжета "Миргород" пели колядки. "Мы обычно в этот день ходим колядовать, но не здесь. В этом году нам сказали: «Почему бы вам не поколядовать у собора Александра Невского?» В принципе, мы здесь на открытом воздухе… Всем понятно, что болезнь эта надолго, а жизнь должна продолжаться. Все нужно делать с разумом, не лезть на рожон. Но праздники должны оставаться праздниками. Мы будем ходить славить Христа", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" режиссер театра Тимофей Назиров.

Волгоградская область на сегодняшний день занимает второе место в Южном федеральном округе и по суточному приросту случаев заражения коронавирусом, и по общему числу заражений с начала пандемии. На главной странице "Кавказского узла" шесть раз в сутки обновляется карта со статистикой распространения коронавируса на юге России, а также на Южном Кавказе. Данные о динамике распространения коронавируса, в том числе на юге России, публикуются в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Психолог Екатерина пришла на праздник с двумя детьми. "Я думаю, нужно проводить такие мероприятия, несмотря на такую [эпидемиологическую] обстановку - для того, чтобы не падал дух, была вера, что мы победим", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Пенсионерка Наталья пришла в сквер вместе с мужем. "По статистике сейчас везде рост заболеваний. Мы с мужем пришли не на мероприятие, а просто подъехали на машине, чтобы прогуляться в сквере - не думали, что здесь такое творится. Здесь всегда более-менее пустынно, иногда пары проходят или бабушки с внуками. За мерами безопасности никто не следит. Может, все это, конечно, очень нужно. Сквер у нас новый, так хотели здесь погулять, сделано все очень аккуратно. Я даже не знаю, как тут соблюдать меры безопасности, если люди поют. Они же не будут петь в масках. Губернатор говорил, что после новогодних праздников будет очередной всплеск заболеваемости. Почему предсказывает и никаких мер не принимает? Люди, видимо, устали следить за своей безопасностью", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Отец двоих детей Игорь Гаврилов пришел на праздник с семьей, все были без масок. "Мы семьей стараемся не подходить к тем, кто выступает. Поэтому, думаю, все будет хорошо - к тому же, все происходит на свежем воздухе. Праздновать нужно обязательно, людям нужна радость, иначе иммунитет не сможет противостоять болезни. Но, думаю, мы все же увидим рост заболеваемости после праздников", - заключил волгоградец.

Он отметил, что меры безопасности в рамках таких мероприятий выполнять сложно. "Я думаю, меры безопасности предпринимать здесь сложно. Трудно представить себе артистов в масках, да и стоять на расстоянии полутора метров друг от друга они не могут, по задумке", - пояснил Игорь Гаврилов корреспонденту "Кавказского узла".

Бухгалтер Татьяна пришла на праздник с дочерью Ксенией, обе были в масках. "Все равно же это массовое мероприятие. Странно, что никто не следит за соблюдением масочно-перчаточного режима, потому что в будни это отслеживается строго, людей штрафуют. Но праздновать все равно необходимо, а иначе грусть-тоска", - сказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Участники мероприятия совершенно не соблюдают социальную дистанцию, указала корреспонденту "Кавказского узла" воспитатель Ольга Ветрова. "Будем надеяться, что на свежем воздухе никто не заразится. Ну хоть что-то для народа сделали, а то ведь пойти совсем некуда – все онлайн и онлайн. Устали люди, хотят живого человеческого общения", - заключила она.

В начале января волгоградцы раскритиковали организаторов вакцинации от коронавируса за то, что желающих получить прививку собрали в очереди в одной поликлинике.

В пойме Царицы у касс аттракционов, на катке и у киосков с едой собрались большие очереди. Мужчина, продававший билеты, сказал корреспонденту "Кавказского узла", что за соблюдением санитарно-эпидемиологических правил никто не наблюдает. При этом он отметил, что купить билеты на каток можно как онлайн, так и в живой очереди. В очереди за билетами на каток плотно стояли человек 20. При этом почти никто не был в масках.

Продавец глинтвейна сказала корреспонденту, что на каток выстраивается "огромная очередь". "Идут и женщины, и мужчины, и дети. Больные сюда просто не пойдут, здесь точно никто не заразится", - считает она.

Отец двух девочек Олег Никифоров рассказал, что гуляет в пойме ежедневно. "В прошлый раз дети катались на катке, а я ждал их рядом. Билеты покупали онлайн. А в этот раз пришли на тюбинг - дети уговорили, отстояли в очереди. Мне кажется, когда такие длинные праздники, невозможно соблюдать никаких мер безопасности. Дети устали сидеть дома, учиться и общаться в компьютере. Мы водим их развлекаться, надеемся на свежий воздух и иммунитет", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В целом люди на празднике не придерживаются санитарных норм, констатировал пенсионер Андрей Владиславович, который пришел в пойму вместе с женой. "Мы тут рядом живем - маски надели, и пошли. Все лучше, чем на диване сидеть", - сказал он.

По его словам, в пойме в праздничные дни много людей. "Непонятно, как можно уследить вообще за мерами безопасности. Разве что штрафовать всех без разбору. Но, слава богу, хоть в праздники народу пошли навстречу и не штрафуют", - заключил волгоградец.

Проведенный "Кавказским узлом" опрос не претендует на релевантность и отражает лишь частные мнения опрошенных.

Материалы о распространении COVID-19 на юге России и на Южном Кавказе "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".