Сейсмограф. Фото: Ivtorov https://ru.wikipedia.org/

07 января 2021, 18:04

Четвертое за пять дней землетрясение произошло в Дагестане

Подземный толчок магнитудой 3,7 зарегистрирован в Цумадинском районе Дагестана у границы с Чечней. Это землетрясение стало четвертым в Дагестане со 2 января

Как писал "Кавказский узел", первое с начала года землетрясение произошло 2 января в Табасаранском районе Дагестана. Подземный толчок местных жителей - он ощущался в Избербаше, Махачкале, в Хивском, Ахтынском, Каякентском, Сулейман-Стальском районах Дагестана и в Хачмазском районе Азербайджана. Второе сейсмособытие в регионе было зарегистрировано 3 января в 10 километрах от побережья Дербентского района в акватории Каспийского моря. Информации о погибших, пострадавших и разрушениях не поступало. 4 января был зафиксирован третий подземный толчок в пяти километрах от Дербента. 

Землетрясение магнитудой 3,7 было зафиксировано в Дагестане, на границе Цумадинского района республики и Чечни, со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС информирует сегодня ТАСС. "В 12.49 мск на границе Цумадинского района и Чеченской Республики зафиксировано сейсмособытие на глубине 57 км магнитудой 3,7», - отметили в пресс-службе регионального управления. По информации диспетчеров ЕДДС, толчки на поверхности не ощущались, жалоб и звонков от населения не поступало, сообщает РИА «Новости».

На сайте дагестанского управления МЧС на 17.45 мск сегодня нет информации о подземных толчках на границе Цумадинского района и Чечни.

Напомним, что как минимум три землетрясения магнитудой более 3 произошло за сутки со 2 на 3 января на Северном Кавказе после сильного подземного толчка в Табасаранском районе Дагестана. Информации о жертвах и разрушениях не поступало. 

 

Примечание:

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